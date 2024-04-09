Это лакомство не требует усилий и особых кулинарных навыков, поэтому если вы любите готовить с детьми, то это отличная опция. Еще одно преимущество этого рецепта – вы легко можете усовершенствовать его любимыми приложениями на свое усмотрение.
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Лимонный кекс
Время: 1 час
Порций: 8 – 10
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Форму для хлеба застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- В кухонном комбайне смешиваем сахарную пудру и масло. Продолжаем взбивать и добавляем яйца по одному. Затем добавляем муку и цедру, взбиваем до однородности.
- Выливаем тесто в форму, разравниваем и выпекаем 50 – 55 минут.
- Тем временем смешиваем лимонный сок и сахарную пудру. Когда кекс немного остынет – полейте его глазурью и подавайте через несколько минут.
Приятного аппетита!