Это лакомство не требует усилий и особых кулинарных навыков, поэтому если вы любите готовить с детьми, то это отличная опция. Еще одно преимущество этого рецепта – вы легко можете усовершенствовать его любимыми приложениями на свое усмотрение.

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Лимонный кекс

Время: 1 час

Порций: 8 – 10

Ингредиенты: – 225 грамм сливочного масла (размягченного);

– 225 грамм + 85 грамм сахарной пудры;

– 4 яйца;

– 225 грамм муки с разрыхлителем;

– сок и цедра 1 лимона.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму для хлеба застилаем пергаментом и смазываем маслом. В кухонном комбайне смешиваем сахарную пудру и масло. Продолжаем взбивать и добавляем яйца по одному. Затем добавляем муку и цедру, взбиваем до однородности. Выливаем тесто в форму, разравниваем и выпекаем 50 – 55 минут. Тем временем смешиваем лимонный сок и сахарную пудру. Когда кекс немного остынет – полейте его глазурью и подавайте через несколько минут.

Приятного аппетита!

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