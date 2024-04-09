Цей смаколик не потребує зусиль та особливих кулінарних навичок, тож якщо ви полюбляєте готувати з дітьми, то це чудова опція. Ще одна перевага цього рецепту – ви легко можете вдосконалити його улюбленими додатками на свій розсуд.

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Лимонний кекс

Час: 1 година

Порцій: 8 – 10

Інгредієнти: – 225 грамів вершкового масла (розм'якшеного);

– 225 грамів + 85 грамів цукрової пудри;

– 4 яйця;

– 225 грамів борошна з розпушувачем;

– сік та цедра 1 лимона.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму для хліба застеляємо пергаментом та змащуємо маслом. У кухонному комбайні змішуємо цукрову пудру і масло. Продовжуємо збивати та додаємо яйця по одному. Потім додаємо борошно і цедру, збиваємо до однорідності. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо та випікаємо 50 – 55 хвилин. Тим часом змішуємо лимонний сік та цукрову пудру. Коли кекс трішки охолоне – полийте його глазур'ю і подавайте через кілька хвилин.

Смачного!

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