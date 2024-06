На честь такої особливої зустрічі у Лондоні влаштували пишні святкування, інформує Смачно 24. Над обідом для королівських осіб Великої Британії та Японії працювали кілька десятків осіб.

Що їв японський імператор в гостях у короля Великої Британії

Король організував розкішний державний бенкет для імператора та імператриці Японії в Букінгемському палаці в перший день їхнього державного візиту. Святкування влаштували у просторій бальній залі палацу. Кожен стіл мав вишукане сервірування золотими приборами, а сама зала прикрашена люстрами та свічками.

Гостям подавали традиційні страви: шотландських лангустів, корнуольське тюрбо, мус із базиліком, перепелині яйця. Десертом було морозиво з персиковим шербетом на пресованих персиках.

За обідом лунали пісні "I Don’t Know How to Love Him" із фільму про агента 007 "Координати "Скайфолл" та "They Can’t Take That Away from Me" Джорджа Гершвіна.

Персиковий щербет

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Особливий десерт / Ілюстративне фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 стиглих персики;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Персики помийте, почистіть від шкірки та видаліть кісточки. Наріжте персики шматочками. У невеликій каструлі змішайте цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Варіть сироп ще 2 – 3 хвилини, потім зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. У блендері змішайте нарізані персики, лимонний сік і сироп до однорідної маси. Перелийте суміш у контейнер і поставте в морозильну камеру на 3 – 4 години. Кожну годину перемішуйте щербет виделкою, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду. Перед подачею дайте щербету трохи підтанути при кімнатній температурі, щоб його було легше накладати. Подавайте персиковий щербет у чашках або стаканах.

