В этот день на столе появлялись сытные мясные блюда, запеканки и сладкие десерты. Это как маленькое прощание с разнообразием перед длительным постом, информирует 24 Канал со ссылкой на buchach.

Что такое запусти перед Рождеством?

Запусти – это последний день перед началом Рождественского поста. В это время еще нет никаких пищевых ограничений, поэтому можно готовить мясные, молочные и рыбные блюда без запретов.

Когда-то в этот день люди гуляли на полную – справляли свадьбы, собирали гостей и откладывали любую работу. Атмосфера была радостной и легкой, потому что все понимали – впереди длительный период сдержанности, и таких угощений больше не будет до самого Рождества.

Какие блюда приготовить?

Во время рождественского поста нельзя есть любых мясных или молочных продуктов, яиц; макарон и выпечки, содержащих мясо, молочные продукты, фастфуд, снеки и алкоголь (кроме бокала вина в те дни, когда это разрешено). Поэтому среди блюд, которые точно должны быть на столе мясные вкусности, запеканки или вареники из творога. Также не следует забывать о десертах, особенно из молока или сливок.

Как приготовить ветчину на запустить?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Как приготовить ветчину / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1,2 – 1,5 килограмма ветчины;

Маринад:

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 3 зерна душистого перца;

– 1 лавровый лист;

– 1 чайная ложка майорана;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– 1 стакан овощного бульона.

Приготовление:

Вскипятите воду в большой кастрюле (достаточно, чтобы покрыть ветчину). Добавьте 3 столовые ложки соли, чеснок, душистый перец, лавровый лист и майоран. Маринад остудите. Положите ветчину в кастрюлю и поставьте в холодильник на 2 дня. Тем временем несколько раз достаньте кастрюлю с ветчиной и разомните ее руками. Через два дня ветчину выньте из рассола, обсушите, посыпьте солью и перцем, выложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте без крышки 1,5 часа. По истечении этого времени проколите ветчину острой деревянной палочкой. Если из отверстия вытекает сок, это означает, что ветчина еще должна постоять некоторое время в духовке. Залейте бульоном, чтобы она сверху не подсохла.

Чем еще можно посмаковать на запуске?