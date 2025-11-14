В этот день на столе появлялись сытные мясные блюда, запеканки и сладкие десерты. Это как маленькое прощание с разнообразием перед длительным постом, информирует 24 Канал со ссылкой на buchach.
Что такое запусти перед Рождеством?
Запусти – это последний день перед началом Рождественского поста. В это время еще нет никаких пищевых ограничений, поэтому можно готовить мясные, молочные и рыбные блюда без запретов.
Когда-то в этот день люди гуляли на полную – справляли свадьбы, собирали гостей и откладывали любую работу. Атмосфера была радостной и легкой, потому что все понимали – впереди длительный период сдержанности, и таких угощений больше не будет до самого Рождества.
Какие блюда приготовить?
Во время рождественского поста нельзя есть любых мясных или молочных продуктов, яиц; макарон и выпечки, содержащих мясо, молочные продукты, фастфуд, снеки и алкоголь (кроме бокала вина в те дни, когда это разрешено). Поэтому среди блюд, которые точно должны быть на столе мясные вкусности, запеканки или вареники из творога. Также не следует забывать о десертах, особенно из молока или сливок.
Как приготовить ветчину на запустить?
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Как приготовить ветчину / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 1,2 – 1,5 килограмма ветчины;
Маринад:
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 3 зерна душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 чайная ложка майорана;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 1 стакан овощного бульона.
Приготовление:
- Вскипятите воду в большой кастрюле (достаточно, чтобы покрыть ветчину).
- Добавьте 3 столовые ложки соли, чеснок, душистый перец, лавровый лист и майоран.
- Маринад остудите. Положите ветчину в кастрюлю и поставьте в холодильник на 2 дня.
- Тем временем несколько раз достаньте кастрюлю с ветчиной и разомните ее руками.
- Через два дня ветчину выньте из рассола, обсушите, посыпьте солью и перцем, выложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку.
- Выпекайте без крышки 1,5 часа.
- По истечении этого времени проколите ветчину острой деревянной палочкой.
- Если из отверстия вытекает сок, это означает, что ветчина еще должна постоять некоторое время в духовке.
- Залейте бульоном, чтобы она сверху не подсохла.
Чем еще можно посмаковать на запуске?
Порадуйте себя пирогом с орехами – это лучший осенний десерт, который только можно создать.
Или же можно воспользоваться началом сезона мандаринок и сделать невероятный пирог, от которого закружится в голове.