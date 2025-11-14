У цей день на столі з’являлися ситні м’ясні страви, запіканки й солодкі десерти. Це ніби маленьке прощання з розмаїттям перед тривалим постом, інформує 24 Канал з посиланням на buchach.

Що таке запусти перед Різдвом?

Запусти – це останній день перед початком Різдвяного посту. У цей час ще немає жодних харчових обмежень, тож можна готувати м’ясні, молочні й рибні страви без заборон.

Колись у цей день люди гуляли на повну – справляли весілля, збирали гостей і відкладали будь-яку роботу. Атмосфера була радісною й легкою, бо всі розуміли – попереду тривалий період стриманості, і таких частувань більше не буде до самого Різдва.

Які страви приготувати?

Під час різдвяного посту не можна їсти будь-яких м'ясних чи молочних продуктів, яєць; макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти, фастфуд, снеки та алкоголь (крім келиха вина в ті дні, коли це дозволено). Тож серед страв, які точно мають бути на столі м'ясні смаколики, запіканки чи вареники з сиру. Також не слід забувати про десерти, особливо з молока чи вершків.

Як приготувати шинку на запусти?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Як приготувати шинку / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1,2 – 1,5 кілограма шинки;

Маринад:

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 3 зерна запашного перцю;

– 1 лавровий лист;

– 1 чайна ложка майорану;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 1 стакан овочевого бульйону.

Приготування:

Закип’ятіть воду у великій каструлі (достатньо, щоб покрити шинку). Додайте 3 столові ложки солі, часник, запашний перець, лавровий лист і майоран. Маринад остудіть. Покладіть шинку в каструлю і поставте в холодильник на 2 дні. Тим часом кілька разів дістаньте каструлю з шинкою і розімніть її руками. Через два дні шинку вийміть з розсолу, обсушіть, посипте сіллю і перцем, викладіть у форму для запікання і поставте в розігріту до 190 градусів духовку. Випікайте без кришки 1,5 години. Після закінчення цього часу проколіть шинку гострою дерев'яною паличкою. Якщо з отвору витікає сік, це означає, що шинка ще повинна постояти деякий час в духовці. Залийте бульйоном, щоб вона зверху не підсохла.

Чим ще можна посмакувати на запусти?