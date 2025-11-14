У цей день на столі з’являлися ситні м’ясні страви, запіканки й солодкі десерти. Це ніби маленьке прощання з розмаїттям перед тривалим постом, інформує 24 Канал з посиланням на buchach.
Цікаво Кожен шар як на картинці: готуємо шалено популярний салат "Перший сніг"
Що таке запусти перед Різдвом?
Запусти – це останній день перед початком Різдвяного посту. У цей час ще немає жодних харчових обмежень, тож можна готувати м’ясні, молочні й рибні страви без заборон.
Колись у цей день люди гуляли на повну – справляли весілля, збирали гостей і відкладали будь-яку роботу. Атмосфера була радісною й легкою, бо всі розуміли – попереду тривалий період стриманості, і таких частувань більше не буде до самого Різдва.
Які страви приготувати?
Під час різдвяного посту не можна їсти будь-яких м'ясних чи молочних продуктів, яєць; макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти, фастфуд, снеки та алкоголь (крім келиха вина в ті дні, коли це дозволено). Тож серед страв, які точно мають бути на столі м'ясні смаколики, запіканки чи вареники з сиру. Також не слід забувати про десерти, особливо з молока чи вершків.
Як приготувати шинку на запусти?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Як приготувати шинку / Фото unsplash
Інгредієнти:
– 1,2 – 1,5 кілограма шинки;
Маринад:
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 3 зерна запашного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 чайна ложка майорану;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 1 стакан овочевого бульйону.
Приготування:
- Закип’ятіть воду у великій каструлі (достатньо, щоб покрити шинку).
- Додайте 3 столові ложки солі, часник, запашний перець, лавровий лист і майоран.
- Маринад остудіть. Покладіть шинку в каструлю і поставте в холодильник на 2 дні.
- Тим часом кілька разів дістаньте каструлю з шинкою і розімніть її руками.
- Через два дні шинку вийміть з розсолу, обсушіть, посипте сіллю і перцем, викладіть у форму для запікання і поставте в розігріту до 190 градусів духовку.
- Випікайте без кришки 1,5 години.
- Після закінчення цього часу проколіть шинку гострою дерев'яною паличкою.
- Якщо з отвору витікає сік, це означає, що шинка ще повинна постояти деякий час в духовці.
- Залийте бульйоном, щоб вона зверху не підсохла.
Чим ще можна посмакувати на запусти?
Потіште себе пляцком з горіхами – це найкращий осінній десерт, який тільки можна створити.
Або ж можна скористатися початком сезону мандаринок та зробити неймовірний пиріг, від якого запаморочиться у голові.