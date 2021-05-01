Все хозяйки знают классический рецепт яичницы. Для разнообразия это блюдо можно приготовить с мясом, зеленью, сыром, овощами, грибами. Готовиться она как на сковороде, так и в мультиварке, микроволновке или духовке. Мы собрали простые и доступные каждой хозяйке рецепты.
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Классический французский омлет
Классический французский омлет / Фото grandkulinar
Ингредиенты:
Приготовление:
- На медленном огне растапливаем сливочное масло.
- Яйца взбиваем венчиком или вилкой до однородной массы.
- В готовую массу тонкой струйкой вливаем горячее растопленное масло, постоянно помешивая.
- Добавляем специи.
- Все выливаем в сковородку, где растапливали сливочное масло, и жарим на маленьком огне.
- Как только края побелеют, очень аккуратно скручиваем омлет в рулетик.
- Он успевает приготовиться за время скручивания, при этом оставаясь светлым снаружи.
- На тарелку выкладываем швом вниз.
Слоеный омлет
Слоеный омлет / Фото cookpad
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление:
- Для приготовления блюда необходимо смешать: яйца, соевый соус, молоко, соль и приправы.
- Готовую смесь взбейте венчиком до однородной массы.
- Для начинки: сыр натереть на мелкой терке; ветчину, зелень и помидор порезать небольшими кусочками – все хорошо перемешать.
- На смазанную малым количеством масла сковородку налейте немного готовой смеси, чтобы получился тонкий блин.
- На одну половинку выложите небольшое количество начинки. Второй половиной накрываем начинку.
- На освободившуюся часть сковороду наливаем смесь так, чтобы она немного подтекала под часть с начинкой.
- Выкладываем следующую порцию начинки и накрываем. И так делаем, пока не закончится начинка и смесь.
- В результате получаем сочный и воздушный омлет.
Яичница с грибами
Яичница с грибами / Фото 1000.menu
Ингредиенты:
Приготовление:
- Грибы необходимо почистить, вымыть и нарезать мелкой соломкой.
- В отдельной посуде смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
- В хорошо разогретой сковороде на сильном огне поджарьте грибы, посолите их и поперчите, посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
- Затем все залейте яйцами со сметаной и жарьте 2 – 3 минуты, помешивая.
Яйцо Бенедикт
Яйцо Бенедикт / Фото tykvo
Ингредиенты:
Соус "Голландез":
Приготовление:
- В кастрюлю с кипящей водой (на небольшом огне) влейте уксус.
- Размешайте воду до образования воронки и аккуратно вбейте в нее яйцо, слегка помешайте и варите не больше 3 минут. Достав шумовкой, положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода.
- Растопите масло, и поджарьте тосты. Ветчину/бекон нарежьте небольшими брусочками, лук – мелко и обжарьте.
- Приготовьте соус. Для этого на паровой бане растопите масло сливочное, немного присолив и помешивая венчиком.
- Отдельно взбейте яйцо и тоненькой струйкой добавьте его в масло. Взбив полученную массу, влейте лимонный сок.
- Теперь формируйте блюдо. Сначала на тосты выложите лук с беконом, затем – яйцо и полейте соусом.
Омлет по-крестьянски
Омлет по-крестьянски / Фото gastronom
Ингредиенты:
Приготовление:
- Из яиц делаем омлетные блины.
- Нарезаем маленькими кубиками копченое сало и жарим его.
- Шкварки вынимаем на отдельную тарелку.
- К вытопленному жиру добавляем смалец и жарим до румяного цвета картофель, порезанный небольшими брусками.
- По готовности картофель вынимаем и пассируем мелко нарезанный лук.
- К луку добавляем жареный картофель, шкварки, соль и перец.
- Хорошо подогреваем.
- Начинку заворачиваем в омлетные блины.
- Блюдо подается горячим.
"Матафан" – омлет-запеканка с сыром и колбасой
Матафан / Фото kedem
Ингредиенты:
Приготовление:
- Смешайте яйца с молоком, добавьте соль, муку и мелко нарезанный лук.
- Все хорошо перемешайте.
- Колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, обжарьте до золотистого цвета на 10 граммах масла сливочного.
- Потом колбасу уберите и растопите оставшееся масло.
- Перелейте готовое тесто в сковороду и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут, тесто должно "схватиться".
- По истечении времени достаньте его из духовки и выложите на блин обжаренную колбасу, сверху притрусите натертым сыром.
- Допекайте в духовке еще минут 5 – 7, пока не расплавится сыр.
Сосиски в блинном тесте
Сосиски в блинном тесте / Фото maggi
Ингредиенты:
Приготовление:
- Для начала необходимо освободить сосиски от оболочки.
- Затем смажьте небольшим количеством масла и уложите в форму для запекания.
- Запекайте их в разогретой духовке до 200 градусов 7 минут.
- Пока запекаются сосиски, приготовьте тесто.
- Вбейте яйца в миску, добавьте соль и хорошо перемешайте.
- Затем добавьте молоко и муку.
- Венчиком доведите тесто до однородной массы, похожей на густую сметану.
- Готовые сосиски переложите на тарелку, а формочку смажьте маслом растительным.
- Вылейте тесто в форму размером 18х15 сантиметров, сверху положите сосиски.
- Запекайте в течение 20 минут при 200 градусах.
Пицца "Минутка" на сковороде
Пицца "Минутка" / Фото vkuso
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление:
- Сначала делаем тесто. Для этого смешиваем все составляющие: майонез, сметану, яйца, муку и соль.
- Хорошо перемешиваем до однородной массы.
- Консистенция должна получиться, как густая сметана.
- Желательно взять сковороду с антипригарным покрытием, кисточкой смазать растительным маслом дно и вылить полученное тесто.
- Сверху выложить сосиски, нарезанные тонкими кружочками.
- Также нарезаем огурцы и выкладываем их сверху.
- Помидор режем тонкими кольцами и кладем их сверху огурцов.
- Делаем сеточку из майонеза и посыпаем тертым сыром.
- Готовим пиццу на среднем огне 10 – 15 минут.
- Сковороду обязательно накройте крышкой.
- Пицца готова, когда полностью расплавится сыр.
- Начинку вы можете сделать любую по своим предпочтениям.
Лепешки
Лепешки / Фото 1000.menu
Ингредиенты:
Приготовление:
- В миску с водой добавляем соль и яйцо, хорошо перемешиваем.
- Небольшими порциями вводим муку.
- Замешиваем немного липкое мягкое тесто.
- Добавляем масло, хорошо вымешиваем тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не прилипать к рукам.
- Накрываем его чашкой и отставляем на 15 – 20 минут.
- Затем разделяем тесто на части, одинакового размера.
- Раскатываем кусок, чтобы лепешка была 10 – 15 сантиметров.
- Жарьте лепешки с обеих сторон (на умеренном огне) на хорошо прогретом масле, под крышкой, до зарумянивания.
Домашняя лапша
Домашняя лапша / Фото receptino
Ингредиенты:
Приготовление:
- В миску с яйцами добавляем соль и просеянную муку.
- Замешиваем тесто, оно не должно быть тугим.
- На посыпанный мукой стол кладем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра.
- Полученную лепешку скручываем гармошкой, шириной 5 сантиметров.
- Разворачиваем тесто и по полученным сгибам разрезаем его на полосы.
- Каждую полоску разрезаем ножом на тоненькие полосы.
- Обязательно их пересыпьте мукой и оставьте подсыхать.
Кекс с ягодами
Кекс с ягодами / Фото fresh
Ингредиенты:
Приготовление:
- В глубокую посуду вбейте яйца, добавьте сахар и какао.
- Миксером взбейте до однородной массы.
- Сливочное масло растопите на водяной бане.
- Соду погасите уксусом и добавьте вместе с маслом в готовую смесь и взбейте.
- Порционно вводите просеянную муку, взбивая миксером до получения однородного теста.
- Форму для выпечки смажьте мягким сливочным маслом.
- Ягоды хорошо помойте и просушите заранее.
- Выкладываем тесто в форму, сверху распределяем ягоды.
- Выпекайте кекс в прогретой до 180 градусов духовке в течение 40 – 50 минут.
"Умное" пирожное
"Умное" пирожное / Фото eat-me
Ингредиенты:
Приготовление:
- Растопите масло.
- 4 яйца разбейте, отделив белки от желтков, к желткам вбейте целое одно яйцо.
- Желтки взбейте, добавив ванильный сахар.
- Затем добавьте подготовленное масло и снова взбейте.
- В полученную массу небольшими порциями постепенно вводите муку, постоянно взбивая.
- Влейте молоко и тщательно перемешайте.
- Белки необходимо взбить до устойчивых пиков.
- Добавьте белки к готовой массе и аккуратно перемешайте. Тесто должно быть жидким.
- В смазанную маслом форму влейте полученную массу и выпекайте 40 – 50 минут при температуре 180 градусов в разогретом заранее духовом шкафу.
Клафути
Клафути / Фото cookery
Ингредиенты:
Приготовление:
- Перемешайте все составляющие до однородности.
- Дно формы застелите пергаментной бумагой, выложите подготовленные ягоды/фрукты и залейте тестом.
- Выпекайте в течение 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.
Крем-брюле
Крем-брюле / Фото photorecept
Ингредиенты:
Приготовление:
- Все ингредиенты (без масла) перемешайте венчиком до однородности.
- На медленном огне доведите до кипения, постоянно перемешивая.
- Когда масса немного остынет, добавьте масло и тщательно перемешайте.
- Затем разлейте в формочки (порционные).
- В противень налейте кипящую воду, чтобы она доходила до середины формочек.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке 35 – 40 минут. Температура запекания – 170 градусов.
Яблочный пирог
Яблочный пирог / Фото Unsplash
Ингредиенты:
Приготовление:
- Яблоки нарезаем дольками.
- Яйца вместе с сахаром взбиваем, аккуратно добавляем муку, помешивая.
- В форму для запекания кладем яблоки, заливаем их тестом.
- Форму помещаем в разогретый духовой шкаф и выпекаем при 180 градусах 35 – 45 минут.
Салат с картошкой и яйцом
Салат с картошкой и яйцом / Фото receptomio
Ингредиенты:
Приготовление:
- Отварите вкрутую яйца и в мундирах картофель.
- Картофель нарежьте кубиками и залейте теплым овощным бульоном на 3 – 5 минут.
- Мелко нарезаем перец и лук.
- Достаем картошку из бульона, отправьте туда лук с перцем.
- Тонко нарезаем зелень и перья зеленого лука.
- Добавляем их также в бульон.
- Через 3 минуты достаем все ингредиенты из бульона и соединяем с картофелем.
- Заправляем салат маслом и соком лимона, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Сверху положите яйца, нарезанные крупными кубиками.
Картошка с яйцом в духовке
Картошка с яйцом в духовке / Фото eda
Ингредиенты:
Приготовление:
- Очищенный картофель нарезаем пластинами размером примерно 5 миллиметров.
- Заливаем холодной водой на 5 минут. Сливаем воду.
- Картофель солим, перчим, выдавливаем чеснок и вливаем масло. Все хорошо перемешиваем.
- Картофель выкладываем на противень, смазанный маслом.
- Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов.
- Яйца солим и взбиваем. Через 35 – 40 минут достаем противень и заливаем яичной смесью.
- Отправляем запекать еще на 10 – 15 минут.
Яичница в дранике
Яичница в дранике / Фото pinterest
Ингредиенты:
Приготовление:
- На крупной терке натераем картофель, а лук – на мелкой.
- Соедините ингредиенты, поперчите, посолите, добавьте приправы и хорошо перемешайте.
- Отожмите и слейте лишнюю жидкость.
- На разогретую с маслом сковороду выложите полученную массу и разровняйте, придавая форму лепешки (примерно 10-12 сантиметров).
- Жарьте в течение 5 минут на минимальном огне.
- Затем ложкой нужно аккуратно сделать отверстие в центре лепешки диаметром 3 сантиметра.
- В это отверстие вбейте яйцо. Его также нужно посолить и добавить специи.
- После образования корочки (примерно через 3-4 минуты) драник аккуратно переверните и жарьте около 2 минут.
Тортилья
Тортилья / Фото Pexels
Ингредиенты:
Приготовление:
- Вымываем картофель, нарезаем кубиками, добавляем чеснок и обжариваем на разогретом растительном масле до полуготовности.
- Добавляем нарезанный мелко лук и обжариваем еще 2 – 3 минуты.
- Затем заливаем картофель слегка подсоленными и взбитыми яйцами.
- Перемешайте и продолжайте жарить.
- Для получения золотистой хрустящей корочки тортилью необходимо несколько раз перевернуть.
Яичница в картофеле
Яичница в картофеле / Фото food
Ингредиенты:
Приготовление:
- Хорошо вымытый картофель разрезаем вдоль и запекаем при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
- Затем ложкой вынимаем мякоть.
- Тимьян, мелко нарезанный чеснок, масло, пармезан смешиваем с картофельной мякотью, солим.
- Заполняем полости картофеля этой массой, сверху вбиваем яйцо.
- Ставим в духовку еще на 20 минут.
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О рецептах приготовления блюд из яиц можно говорить долго. Ведь это не только доступный продукт, но и любимый многими. Он сочетается с любыми продуктами: беконом, овощами, грибами, макаронными изделиями и т. д. Выбирайте рецепт и радуйте своих близких вкусными блюдами. Приятного аппетита!