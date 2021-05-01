Все хозяйки знают классический рецепт яичницы. Для разнообразия это блюдо можно приготовить с мясом, зеленью, сыром, овощами, грибами. Готовиться она как на сковороде, так и в мультиварке, микроволновке или духовке. Мы собрали простые и доступные каждой хозяйке рецепты.

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Классический французский омлет

Классический французский омлет​ / Фото grandkulinar

Ингредиенты:

яйца – 3 штуки;

сливочное масло – 50 грамм;

соль – по вкусу;

перец белый – по вкусу.

Приготовление:

На медленном огне растапливаем сливочное масло. Яйца взбиваем венчиком или вилкой до однородной массы. В готовую массу тонкой струйкой вливаем горячее растопленное масло, постоянно помешивая. Добавляем специи. Все выливаем в сковородку, где растапливали сливочное масло, и жарим на маленьком огне. Как только края побелеют, очень аккуратно скручиваем омлет в рулетик. Он успевает приготовиться за время скручивания, при этом оставаясь светлым снаружи. На тарелку выкладываем швом вниз.

Слоеный омлет

Слоеный омлет​ / Фото cookpad

Ингредиенты:

молоко – 2 столовые ложки;

яйца – 2 штуки;

соевый соус – 1 столовая ложка;

растительное масло для жарки;

соль и приправы – по вкусу.

Для начинки:

сыр твердых сортов – 25 грамм;

ветчина – 25 грамм;

помидор – ¼ часть;

зелень – 3 веточки.

Приготовление:

Для приготовления блюда необходимо смешать: яйца, соевый соус, молоко, соль и приправы. Готовую смесь взбейте венчиком до однородной массы. Для начинки: сыр натереть на мелкой терке; ветчину, зелень и помидор порезать небольшими кусочками – все хорошо перемешать. На смазанную малым количеством масла сковородку налейте немного готовой смеси, чтобы получился тонкий блин. На одну половинку выложите небольшое количество начинки. Второй половиной накрываем начинку. На освободившуюся часть сковороду наливаем смесь так, чтобы она немного подтекала под часть с начинкой. Выкладываем следующую порцию начинки и накрываем. И так делаем, пока не закончится начинка и смесь. В результате получаем сочный и воздушный омлет.

Яичница с грибами

Яичница с грибами / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

яйца – 6 штук;

масло сливочное – 60 грамм;

грибы – 300 грамм;

сметана/сливки – 100 грамм;

зелень петрушки – 3 веточки;

соль – щепотка;

молотый перец – щепотка.

Приготовление:

Грибы необходимо почистить, вымыть и нарезать мелкой соломкой. В отдельной посуде смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите. В хорошо разогретой сковороде на сильном огне поджарьте грибы, посолите их и поперчите, посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Затем все залейте яйцами со сметаной и жарьте 2 – 3 минуты, помешивая.

Яйцо Бенедикт

Яйцо Бенедикт / Фото tykvo

Ингредиенты:

бекон/ветчина – 50 грамм;

сливочное масло – 50 грамм;

хлеб тостерный – 2 куска;

яйцо – 2 штуки;

лук – 1 головка;

уксус – 1 столовая ложка.

Соус "Голландез":

яичный желток – 3 штуки;

масло сливочное – 65 грамм;

лимонный сок – 1 столовая ложка;

вода – 1 чайная ложка.

Приготовление:

В кастрюлю с кипящей водой (на небольшом огне) влейте уксус. Размешайте воду до образования воронки и аккуратно вбейте в нее яйцо, слегка помешайте и варите не больше 3 минут. Достав шумовкой, положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода. Растопите масло, и поджарьте тосты. Ветчину/бекон нарежьте небольшими брусочками, лук – мелко и обжарьте. Приготовьте соус. Для этого на паровой бане растопите масло сливочное, немного присолив и помешивая венчиком. Отдельно взбейте яйцо и тоненькой струйкой добавьте его в масло. Взбив полученную массу, влейте лимонный сок. Теперь формируйте блюдо. Сначала на тосты выложите лук с беконом, затем – яйцо и полейте соусом.

Омлет по-крестьянски

Омлет по-крестьянски / Фото gastronom

Ингредиенты:

картофель – 300 грамм;

яйца – 8 штук;

копченое сало – 100 грамм;

лук – 50 грамм;

смалец – 50 грамм;

молотый черный перец – ½ чайной ложки;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Из яиц делаем омлетные блины. Нарезаем маленькими кубиками копченое сало и жарим его. Шкварки вынимаем на отдельную тарелку. К вытопленному жиру добавляем смалец и жарим до румяного цвета картофель, порезанный небольшими брусками. По готовности картофель вынимаем и пассируем мелко нарезанный лук. К луку добавляем жареный картофель, шкварки, соль и перец. Хорошо подогреваем. Начинку заворачиваем в омлетные блины. Блюдо подается горячим.

"Матафан" – омлет-запеканка с сыром и колбасой

Матафан / Фото kedem

Ингредиенты:

молоко – 250 миллилитров;

мука – 140 грамм;

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 30 грамм;

вареная колбаса или сосиски – 100 грамм;

сыр твердых сортов – 40 грамм;

зеленый лук – 3 пера;

соль – щепотка.

Приготовление:

Смешайте яйца с молоком, добавьте соль, муку и мелко нарезанный лук. Все хорошо перемешайте. Колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, обжарьте до золотистого цвета на 10 граммах масла сливочного. Потом колбасу уберите и растопите оставшееся масло. Перелейте готовое тесто в сковороду и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут, тесто должно "схватиться". По истечении времени достаньте его из духовки и выложите на блин обжаренную колбасу, сверху притрусите натертым сыром. Допекайте в духовке еще минут 5 – 7, пока не расплавится сыр.

Сосиски в блинном тесте

Сосиски в блинном тесте / Фото maggi

Ингредиенты:

яйца – 2 штуки;

мука – 120 грамм;

сосиски – 250 грамм;

молоко – 130 миллилитров;

растительное масло – ½ столовой ложки;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Для начала необходимо освободить сосиски от оболочки. Затем смажьте небольшим количеством масла и уложите в форму для запекания. Запекайте их в разогретой духовке до 200 градусов 7 минут. Пока запекаются сосиски, приготовьте тесто. Вбейте яйца в миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Затем добавьте молоко и муку. Венчиком доведите тесто до однородной массы, похожей на густую сметану. Готовые сосиски переложите на тарелку, а формочку смажьте маслом растительным. Вылейте тесто в форму размером 18х15 сантиметров, сверху положите сосиски. Запекайте в течение 20 минут при 200 градусах.

Пицца "Минутка" на сковороде

Пицца "Минутка" / Фото vkuso

Ингредиенты:

майонез – 4 столовые ложки;

сметана – 4 столовые ложки;

яйца – 2 штуки;

мука – 9 столовых ложек;

соль – ½ чайной ложки.



Для начинки:

огурцы соленые – 2 штуки;

помидор свежий – 1 штука;

сосиска – 2 штуки;

сыр для пиццы – 100 – 150 грамм.

Приготовление:

Сначала делаем тесто. Для этого смешиваем все составляющие: майонез, сметану, яйца, муку и соль. Хорошо перемешиваем до однородной массы. Консистенция должна получиться, как густая сметана. Желательно взять сковороду с антипригарным покрытием, кисточкой смазать растительным маслом дно и вылить полученное тесто. Сверху выложить сосиски, нарезанные тонкими кружочками. Также нарезаем огурцы и выкладываем их сверху. Помидор режем тонкими кольцами и кладем их сверху огурцов. Делаем сеточку из майонеза и посыпаем тертым сыром. Готовим пиццу на среднем огне 10 – 15 минут. Сковороду обязательно накройте крышкой. Пицца готова, когда полностью расплавится сыр. Начинку вы можете сделать любую по своим предпочтениям.

Лепешки

Лепешки / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

мука – ± 250 грамм (зависит от сорта);

вода (температура комнатная) – 70 миллилитров;

среднее яйцо – 1 штука;

масло растительное – 1 чайная ложка для теста и 3 столовые ложки для жарки;

соль – щепотка.

Приготовление:

В миску с водой добавляем соль и яйцо, хорошо перемешиваем. Небольшими порциями вводим муку. Замешиваем немного липкое мягкое тесто. Добавляем масло, хорошо вымешиваем тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не прилипать к рукам. Накрываем его чашкой и отставляем на 15 – 20 минут. Затем разделяем тесто на части, одинакового размера. Раскатываем кусок, чтобы лепешка была 10 – 15 сантиметров. Жарьте лепешки с обеих сторон (на умеренном огне) на хорошо прогретом масле, под крышкой, до зарумянивания.

Домашняя лапша

Домашняя лапша / Фото receptino

Ингредиенты:

мука – 2 стакана;

соль мелкозернистая – щепотка;

яйца – 3 штуки;

Приготовление:

В миску с яйцами добавляем соль и просеянную муку. Замешиваем тесто, оно не должно быть тугим. На посыпанный мукой стол кладем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра. Полученную лепешку скручываем гармошкой, шириной 5 сантиметров. Разворачиваем тесто и по полученным сгибам разрезаем его на полосы. Каждую полоску разрезаем ножом на тоненькие полосы. Обязательно их пересыпьте мукой и оставьте подсыхать.

Кекс с ягодами

Кекс с ягодами / Фото fresh

Ингредиенты:

сахарный песок/пудра – 1,5 стакана;

масло сливочное – 200 грамм;

яйца (средние) – 3 штуки;

пищевая сода – 1 чайная ложка;

ягоды – 1 стакан;

мука – 3 стакана (количество может быть большим/меньшим);

какао в порошке – 3 столовые ложки;

пищевая сода – 1 чайная ложка;

уксус 9% – 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

В глубокую посуду вбейте яйца, добавьте сахар и какао. Миксером взбейте до однородной массы. Сливочное масло растопите на водяной бане. Соду погасите уксусом и добавьте вместе с маслом в готовую смесь и взбейте. Порционно вводите просеянную муку, взбивая миксером до получения однородного теста. Форму для выпечки смажьте мягким сливочным маслом. Ягоды хорошо помойте и просушите заранее. Выкладываем тесто в форму, сверху распределяем ягоды. Выпекайте кекс в прогретой до 180 градусов духовке в течение 40 – 50 минут.

"Умное" пирожное

"Умное" пирожное / Фото eat-me

Ингредиенты:

125 грамм сливочного масла;

0,5 литра теплого молока;

5 яиц;

150 грамм сахарного песка;

110 грамм муки;

0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Растопите масло. 4 яйца разбейте, отделив белки от желтков, к желткам вбейте целое одно яйцо. Желтки взбейте, добавив ванильный сахар. Затем добавьте подготовленное масло и снова взбейте. В полученную массу небольшими порциями постепенно вводите муку, постоянно взбивая. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Белки необходимо взбить до устойчивых пиков. Добавьте белки к готовой массе и аккуратно перемешайте. Тесто должно быть жидким. В смазанную маслом форму влейте полученную массу и выпекайте 40 – 50 минут при температуре 180 градусов в разогретом заранее духовом шкафу.

Клафути

Клафути / Фото cookery

Ингредиенты:

1 стакан измельченных фруктов или ягод;

1 чайная ложка ванильного сахара;

125 грамм муки;

2 яйца;

220 миллилитров молока;

100 грамм сахара и 2 столовые ложки для ягод.

Приготовление:

Перемешайте все составляющие до однородности. Дно формы застелите пергаментной бумагой, выложите подготовленные ягоды/фрукты и залейте тестом. Выпекайте в течение 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.

Крем-брюле

Крем-брюле / Фото photorecept

Ингредиенты:

5 грамм ванильного сахара;

3 – 4 желтка или 2 яйца;

0,5 литра молока/сливок;

80 – 100 грамм сливочного масла;

1 стакан сахара;

3 столовые ложки муки.

Приготовление:

Все ингредиенты (без масла) перемешайте венчиком до однородности. На медленном огне доведите до кипения, постоянно перемешивая. Когда масса немного остынет, добавьте масло и тщательно перемешайте. Затем разлейте в формочки (порционные). В противень налейте кипящую воду, чтобы она доходила до середины формочек. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 35 – 40 минут. Температура запекания – 170 градусов.

Яблочный пирог

Яблочный пирог / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 яблока с кислинкой;

3 яйца;

1 стакан сахарного песка;

1 стакан муки.

Приготовление:

Яблоки нарезаем дольками. Яйца вместе с сахаром взбиваем, аккуратно добавляем муку, помешивая. В форму для запекания кладем яблоки, заливаем их тестом. Форму помещаем в разогретый духовой шкаф и выпекаем при 180 градусах 35 – 45 минут.

Салат с картошкой и яйцом

Салат с картошкой и яйцом / Фото receptomio

Ингредиенты:

8 штук картошки;

6 штук яиц;

300 миллилитров овощного бульона;

1 болгарский перец;

1 пучок зелени;

3 – 4 пера зеленого лука;

½ часть лимона;

3 – 5 столовых ложек оливкового масла;

по вкусу молотый перец и соль.

Приготовление:

Отварите вкрутую яйца и в мундирах картофель. Картофель нарежьте кубиками и залейте теплым овощным бульоном на 3 – 5 минут. Мелко нарезаем перец и лук. Достаем картошку из бульона, отправьте туда лук с перцем. Тонко нарезаем зелень и перья зеленого лука. Добавляем их также в бульон. Через 3 минуты достаем все ингредиенты из бульона и соединяем с картофелем. Заправляем салат маслом и соком лимона, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Сверху положите яйца, нарезанные крупными кубиками.

Картошка с яйцом в духовке

Картошка с яйцом в духовке / Фото eda

Ингредиенты:

6 штук картофеля;

6 штук яиц;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка куркумы;

60 миллилитров растительного масла;

½ чайной ложки молотого (черного/красного) перца;

1 чайная ложка соли;

зелень для украшения.

Приготовление:

Очищенный картофель нарезаем пластинами размером примерно 5 миллиметров. Заливаем холодной водой на 5 минут. Сливаем воду. Картофель солим, перчим, выдавливаем чеснок и вливаем масло. Все хорошо перемешиваем. Картофель выкладываем на противень, смазанный маслом. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов. Яйца солим и взбиваем. Через 35 – 40 минут достаем противень и заливаем яичной смесью. Отправляем запекать еще на 10 – 15 минут.

Яичница в дранике

Яичница в дранике / Фото pinterest

Ингредиенты:

1 столовая ложка масла для жарки;

1 яйцо;

1 луковица;

250 грамм (1 – 2 штуки) картофеля;

по вкусу – соль и приправы.

Приготовление:

На крупной терке натераем картофель, а лук – на мелкой. Соедините ингредиенты, поперчите, посолите, добавьте приправы и хорошо перемешайте. Отожмите и слейте лишнюю жидкость. На разогретую с маслом сковороду выложите полученную массу и разровняйте, придавая форму лепешки (примерно 10-12 сантиметров). Жарьте в течение 5 минут на минимальном огне. Затем ложкой нужно аккуратно сделать отверстие в центре лепешки диаметром 3 сантиметра. В это отверстие вбейте яйцо. Его также нужно посолить и добавить специи. После образования корочки (примерно через 3-4 минуты) драник аккуратно переверните и жарьте около 2 минут.

Тортилья

Тортилья / Фото Pexels

Ингредиенты:

для жарки – оливковое/подсолнечное масло;

щепотка соли;

1 чайная ложка паприки копченной;

по вкусу – любые специи;

1 – 2 дольки чеснока;

1 крупная луковица;

5 штук яиц;

4 штуки среднего картофеля.

Приготовление:

Вымываем картофель, нарезаем кубиками, добавляем чеснок и обжариваем на разогретом растительном масле до полуготовности. Добавляем нарезанный мелко лук и обжариваем еще 2 – 3 минуты. Затем заливаем картофель слегка подсоленными и взбитыми яйцами. Перемешайте и продолжайте жарить. Для получения золотистой хрустящей корочки тортилью необходимо несколько раз перевернуть.

Яичница в картофеле

Яичница в картофеле / Фото food

Ингредиенты:

1 столовая ложка пармезана (тертого);

1 картофель большого размера;

1 столовая ложка масла сливочного;

2 яйца;

0,5 чайной ложки тимьяна;

щепотка соли;

1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Хорошо вымытый картофель разрезаем вдоль и запекаем при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Затем ложкой вынимаем мякоть. Тимьян, мелко нарезанный чеснок, масло, пармезан смешиваем с картофельной мякотью, солим. Заполняем полости картофеля этой массой, сверху вбиваем яйцо. Ставим в духовку еще на 20 минут.

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О рецептах приготовления блюд из яиц можно говорить долго. Ведь это не только доступный продукт, но и любимый многими. Он сочетается с любыми продуктами: беконом, овощами, грибами, макаронными изделиями и т. д. Выбирайте рецепт и радуйте своих близких вкусными блюдами. Приятного аппетита!