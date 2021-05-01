Усі господині знають класичний рецепт яєчні. Для різноманітності це блюдо можна приготувати з м'ясом, зеленню, сиром, овочами, грибами. Готується вона як на сковороді, так і в мультиварці, мікрохвильовці або духовці. Ми зібрали прості та доступні кожній господині рецепти.
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Класичний французький омлет
Класичний французький омлет / Фото grandkulinar
Інгредієнти:
Приготування:
- На повільному вогні розтоплюємо вершкове масло.
- Яйця збиваємо вінчиком або виделкою до однорідної маси.
- У готову масу повільно вливаємо гаряче розтоплене масло, постійно помішуючи.
- Додаємо спеції.
- Все виливаємо в сковорідку, де розтоплювали вершкове масло, і смажимо на маленькому вогні.
- Як тільки краї побіліють, дуже акуратно скручуємо омлет у рулетик. Він встигає підготуватися за час скручування, при цьому залишаючись світлим зовні.
- На тарілку викладаємо швом униз.
Листковий омлет
Листковий омлет / Фото cookpad
Інгредієнти:
Для начинки:
Приготування:
- Для приготування страви необхідно змішати: яйця, соєвий соус, молоко, сіль і приправи. Готову суміш збити віничиком до однорідної маси.
- Для начинки: сир натерти на дрібній тертці; шинку, зелень і помідор порізати невеликими шматочками – все добре перемішати.
- На змащену малою кількістю олією сковорідку налийте трохи готової суміші, щоб вийшов тонкий млинець.
- На одну половинку викладіть невелику кількість начинки. Другою половиною накриваємо начинку.
- На вільну частину сковороди наливаємо суміш так, щоб вона трохи підтікала під частину з начинкою.
- Викладаємо наступну порцію начинки та накриваємо. І
- так робимо, поки не закінчиться начинка і суміш.
- У результаті отримуємо соковитий і повітряний омлет.
Яєчня з грибами
Яєчня з грибами / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- Гриби необхідно почистіть, вимийте та наріжте дрібною соломкою.
- В окремому посуді змішайте яйця зі сметаною, посоліть та поперчіть. У добре розігрітій сковороді на сильному вогні підсмажте гриби, посоліть їх і поперчіть, посипте дрібно нарізаною петрушкою.
- Потім все залийте яйцями зі сметаною і смажте 2 – 3 хвилини, помішуючи.
Яйце Бенедикт
Яйце Бенедикт / Фото tykvo
Інгредієнти:
Соус "Голландез":
Приготування:
- У каструлю з киплячою водою (на невеликому вогні) влийте оцет.
- Розмішайте воду до утворення воронки та акуратно вбийте в неї яйце, злегка перемішайте та варіть не більш ніж 3 хвилини.
- Діставши шумівкою, покладіть яйце на паперовий рушник, щоб вбралася вода.
- Тепер треба розтопити масло, підсмажити тости.
- Шинку/бекон наріжте невеликими брусочками, цибулю – дрібно та обсмажте.
- Приготуйте соус. Для цього на паровій бані розтопіть масло вершкове, трохи присоливши та помішуючи вінчиком.
- Окремо збийте яйце і тоненькою цівкою додайте його в масло. Збивши отриману масу, влийте лимонний сік.
- Тепер формуйте страву. Спочатку на тости викладіть цибулю з беконом, потім – яйце і полийте соусом.
Омлет по-селянськи
Омлет по-селянськи / Фото gastronom
Інгредієнти:
Приготування:
- З яєць робимо омлетні млинці.
- Нарізаємо маленькими кубиками копчене сало і смажимо його. Шкварки викладаємо на окрему тарілку.
- До витопленого жиру додаємо смалець і смажимо до рум'яного кольору картоплю, порізану невеликими брусками.
- Коли картопля готова, виймаємо її та пасеруємо дрібно нарізану цибулю. До цибулі додаємо смажену картоплю, шкварки, сіль і перець.
- Добре підігріваємо. Начинку загортаємо в омлетні млинці. Страва подається гарячою.
"Матафан" – омлет-запіканка з сиром і ковбасою
Матафан / Фото kedem
Інгредієнти:
Приготування:
- Змішайте яйця з молоком, додайте сіль, борошно та дрібно нарізану цибулю. \
- Все добре перемішайте.
- Ковбасу, нарізану тонкими скибочками, обсмажте до золотистого кольору на 10 грамах масла вершкового.
- Потім ковбасу приберіть і розтопіть масло, що залишилося.
- Перелийте готове тісто в сковороду та запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин, тісто має "схопитися".
- Після закінчення часу вийміть його з духовки та викладіть на млинець обсмажену ковбасу, зверху притрусіть натертим сиром.
- Допікайте в духовці ще хвилин 5 – 7, поки не розплавиться сир.
Сосиски в млинцевому тісті
Сосиски в млинцевому тісті / Фото maggi
Інгредієнти:
Приготування:
- Для початку звільніть сосиски від оболонки.
- Потім змастіть невеликою кількістю олії та укладіть у форму для запікання. Запікайте їх в розігрітій духовці до 200 градусів 7 хвилин.
- Поки запікаються сосиски, приготуйте тісто.
- Вбийте яйця в миску, додайте сіль та добре перемішайте.
- Потім додайте молоко і борошно.
- Віничком доведіть тісто до однорідної маси, схожої на густу сметану.
- Готові сосиски перекладіть на тарілку, а формочку змастіть олією.
- Вилийте тісто у форму розміром 18х15 сантиметрів, зверху покладіть сосиски.
- Запікайте протягом 20 хвилин при 200 градусах.
Піца "Хвилинка" на сковороді
Піца "Хвилинка" / Фото vkuso
Інгредієнти:
Для начинки:
Приготування:
- Спочатку робимо тісто. Для цього змішуємо всі складові: майонез, сметану, яйця, борошно і сіль.
- Добре перемішуємо до однорідної маси. Консистенція повинна вийти, як густа сметана.
- Бажано взяти сковороду з антипригарним покриттям, пензликом змастити олією дно і вилити отримане тісто.
- Зверху викладіть сосиски, нарізані тонкими кружечками.
- Також нарізаємо огірки та викладаємо їх зверху. Помідор ріжемо тонкими кільцями та кладемо їх зверху огірків.
- Робимо сіточку з майонезу та посипаємо тертим сиром.
- Готуємо піцу на середньому вогні 10 – 15 хвилин.
- Сковороду обов'язково накрийте кришкою.
- Піца готова, коли повністю розплавиться сир. Начинку ви можете зробити будь-яку за своїми уподобаннями.
Коржі
Коржі / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- У миску з водою додаємо сіль і яйце, добре перемішуємо.
- Невеликими порціями вводимо борошно.
- Замішуємо трохи липке м'яке тісто.
- Додаємо олію, добре вимішуємо тісто. Воно повинно бути еластичним, м'яким і не прилипати до рук.
- Накриваємо його чашкою і відставляємо на 15 – 20 хвилин.
- Потім розділяємо тісто на частини, однакового розміру.
- Розкачуємо шматок, щоб коржик був 10 – 15 сантиметрів.
- Смажимо коржі з обох боків (на помірному вогні) на добре прогрітій олії, під кришкою, до зарум'янювання.
Домашня локшина
Домашня локшина / Фото receptino
Інгредієнти:
Приготування:
- У миску з яйцями додаємо сіль і просіяне борошно.
- Замішуємо тісто, воно не повинно бути тугим.
- На посипаний борошном стіл кладемо тісто і розкачуємо його в пласт товщиною 2 – 3 міліметри.
- Отриманий корж скручуємо гармошкою, шириною 5 сантиметрів.
- Розгортаємо тісто і за отриманими згинами розрізаємо його на смуги.
- Кожну смужку розрізаємо ножем на тоненькі смуги. Обов'язково їх пересипаємо борошном і залишаємо підсихати.
Кекс з ягодами
Кекс з ягодами / Фото fresh
Інгредієнти:
Приготування:
- У глибокий посуд вбиваємо яйця, додати цукор і какао.
- Міксером збиваємо до однорідної маси.
- Вершкове масло розтопіть на водяній бані.
- Соду погасіть оцтом і додайте разом із маслом у готову суміш та збийте.
- Порційно вводимо просіяне борошно, збиваючи міксером до отримання однорідного тіста.
- Форму для випічки змащуємо м'яким вершковим маслом.
- Ягоди добре миємо та просушуємо заздалегідь. Викласти тісто у форму, зверху розподілити ягоди.
- Випікаємо кекс у прогрітій до 180 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин.
"Розумне" тістечко
"Розумне" тістечко / Фото eat-me
Інгредієнти:
Приготування:
- Розтопіть масло.
- 4 яйця розбийте, відокремивши білки від жовтків, до жовтків вбийте ціле одне яйце.
- Жовтки збийте, додавши ванільний цукор.
- Потім додайте підготовлене масло і знову збийте.
- В отриману масу невеликими порціями поступово додавайте борошно, постійно збиваючи.
- Влийте молоко і ретельно перемішайте.
- Білки необхідно збити до стійких піків.
- Додайте білки до готової маси та акуратно перемішайте. Тісто має бути рідким.
- У змащену маслом форму влийте отриману масу та випікайте 40 – 50 хвилин за температури 180 градусів у розігрітій заздалегідь духовій шафі.
Клафуті
Клафуті / Фото cookery
Інгредієнти:
Приготування:
- Перемішайте всі складові до однорідності.
- Дно форми застеліть пергаментним папером, викладіть підготовлені ягоди/фрукти та залийте тістом.
- Випікайте протягом 50 – 60 хвилин за температури 180 градусів.
Крем-брюле
Крем-брюле / Фото photorecept
Інгредієнти:
Приготування:
- Всі інгредієнти (без масла) перемішайте віничком до однорідності.
- На повільному вогні доведіть до кипіння, постійно перемішуючи.
- Коли маса трохи охолоне, додайте масло і ретельно перемішайте.
- Потім розлийте в формочки (порційні).
- У деко налийте киплячу воду, щоб вона доходила до середини формочок.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці 35 – 40 хвилин. Температура запікання – 170 градусів.
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг / Фото Unsplash
Інгредієнти:
Приготування:
- Яблука нарізаємо часточками.
- Яйця разом із цукром збиваємо, обережно додаємо борошно, помішуючи.
- У форму для запікання викладаємо яблука, заливаємо їх тістом.
- Форму поміщаємо в розігріту духову шафу і випікаємо за температури 180 градусів 35 – 45 хвилин.
Салат із картоплею та яйцем
Салат із картоплею та яйцем / Фото receptomio
Інгредієнти:
Приготування:
- Відварюємо круто яйця і в мундирах картоплю.
- Картоплю нарізаємо кубиками та заливаємо теплим овочевим бульйоном на 3 – 5 хвилин.
- Дрібно нарізаємо перець і цибулю.
- Виймаємо картоплю з бульйону, відправляємо туди цибулю з перцем.
- Тонко нарізаємо зелень і пір'я зеленої цибулі. Додаємо їх також у бульйон.
- Через 3 хвилини виймаємо всі інгредієнти з бульйону і з'єднуємо з картоплею.
- Заправляємо салат олією і соком лимона, солимо, перчимо та добре перемішуємо.
- Зверху викладаємо яйця, нарізані великими кубиками.
Картопля з яйцем в духовці
Картопля з яйцем в духовці / Фото eda
Інгредієнти:
Приготування:
- Очищену картоплю нарізаємо пластинами розміром приблизно 5 міліметрів.
- Заливаємо холодною водою на 5 хвилин.
- Зливаємо воду.
- Картоплю солимо, перчимо, видавлюємо часник і вливаємо олію. Все добре перемішуємо.
- Картоплю викладаємо на деко, змащене олією.
- Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів.
- Яйця солимо та збиваємо. Через 35 – 40 хвилин виймаємо деко і заливаємо яєчною сумішшю.
- Ставимо запікати ще на 10 – 15 хвилин.
Яєчня в деруні
Яєчня в деруні / Фото pinterest
Інгредієнти:
Приготування:
- На великій тертці натираємо картоплю, а цибулю – на дрібній.
- Усі компоненти з'єднуємо разом, перчимо, солимо, додаємо приправи та добре перемішуємо.
- Відтискаємо та зливаємо зайву рідину.
- На розігріту з маслом сковороду викладаємо отриману масу і розрівнюємо, надаючи форму коржа (приблизно 10 – 12 сантиметрів).
- Смажимо протягом 5 хвилин на мінімальному вогні. Потім ложкою обережно треба зробити отвір у центрі коржа діаметром 3 сантиметри.
- У цей отвір вбиваємо яйце. Його також потрібно посолити та додати спеції.
- Після утворення скоринки (приблизно через 3 – 4 хвилини) дерун обережно перегортаємо та смажимо близько 2 хвилин.
Тортилья
Тортилья / Фото Pexels
Інгредієнти:
Приготування:
- Вимиваємо картоплю наріжте кубиками, додайте часник і обсмажуйте на розігрітій олії до напівготовності.
- Додайте нарізану дрібно цибулю та обсмажуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Потім залийте картоплю злегка підсоленими та збитими яйцями.
- Перемішайте і продовжуйте смажити. Для отримання золотавої хрусткої скоринки тортилью необхідно кілька разів перегорнути.
Яєчня в картоплі
Яєчня в картоплі / Фото sovkusom
Інгредієнти:
Приготування:
- Добре вимиту картоплину розрізаємо уздовж і запікаємо за температури 180 градусів протягом 40 хвилин.
- Потім ложкою виймаємо м'якуш.
- Чебрець, дрібно нарізаний часник, масло, пармезан змішуємо з картопляним м’якушем, посоліть.
- Заповнюємо порожнину картоплі цією масою, зверху вибиваємо яйце.
- Ставимо в духовку ще на 20 хвилин.
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Про рецепти приготування страв із яєць можна говорити довго. Адже це не тільки доступний продукт, але й улюблений багатьма. Він поєднується з будь-якими продуктами: беконом, овочами, грибами, макаронними виробами тощо. Обирайте рецепт і тіште своїх близьких смачними стравами. Смачного!