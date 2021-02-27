Приготовление блюд иногда занимает массу времени. Для облегчения жизни можно использовать микроволновую печь. Благодаря этому прибору блюда можно приготовить не только быстро, но и вкусно.

Вот несколько рецептов основных блюд, закусок, десертов и напитков, которые можно приготовить в микроволновой печи.

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Важно! Не используйте металлические предметы для запекания в микроволновой печи. Используйте специальную посуду и формы.

Банановый пудинг

Время приготовления: 10 минут

10 минут Порция: 2 персоны

Банановый пудинг / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 100 г сливочного масла, размягченного;

– 2 спелых банана;

– 100 г сахара;

– 100 г муки;

– 2 ч. ложки молотой корицы;

– 2 яйца;

– 2 ст. ложки молока;

– сахарная пудра, карамельный соус и мороженое для презентации;

Приготовление:

Положите масло в 1-литровую форму для выпекания. Поставьте форму в микроволновую печь на 30-60 секунд, пока масло не растает. Добавьте 1½ банана к маслу и разомните. Добавьте сахар, муку, корицу, яйца и молоко и хорошо перемешайте. Нарежьте оставшийся банан и положите сверху на блюдо. Поставьте блюдо в микроволновую печь и выпекайте при максимальной температуре 8 минут, пока пудинг не поднимется. Когда пудинг немного остынет, украсьте сахарной пудрой, карамельным соусом и шариком мороженого. Подавайте.

Курочка в кисло-сладком соусе

Время приготовления: 30 минут

30 минут Порция: 4 персоны

Курочка в кисло-сладком соусе / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 9 ст. ложек томатной пасты;

– 3 ст. ложки солодового уксуса;

– 4 ст. ложки темного сахара;

– 2 зубчика чеснока, измельченные;

– 4 куриные грудки без кожи и костей, нарезанные кусочками;

– 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками;

– 2 красных перца, нарезанные кусочками;

– 250 г ананасовых кусочков в соке, сцеженные;

– 100 г стручкового сахарного гороха, нарезанного кусочками;

– горстка соленых жареных орехов кешью по желанию;

Приготовление:

Тщательно смешайте в большой миске все ингредиенты: томатную пасту, уксус, сахар и чеснок с курицей, луком и перцем. Готовьте смесь в микроволновой печи при высокой температуре, пока курица не начнет готовиться, а соус – кипеть. Добавьте к курице кусочки ананаса и сахарного горошка и верните в микроволновую печь еще 3-5 минут, пока курица полностью не сварится. Оставьте блюдо постоять несколько минут. Добавьте кешью по желанию. Подавайте.

Пряный попкорн

Время приготовления : 5 минут

: 5 минут Порция: 2 персоны

Пряный попкорн / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 100 г подготовленных в специальной упаковке кукурузных зерен для приготовления попкорна;

– ¼ ч. ложки порошка перца чили;

– ½ ч. ложки корицы;

– 1 ст. л. сахарного сиропа;

Приготовление:

Приготовьте попкорн в микроволновой печи в соответствии с инструкциями на упаковке. Высыпьте его в большую миску. Посыпьте специями, а затем залейте сахарным сиропом. Перемешайте и пробуйте теплым.

Лосось с луком-порей

Время приготовления: 25 минут

25 минут Порция: 4 персоны

Лосось с луком-порей / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 700 г лука-порея, мелко нарезанного ломтиками;

– 3 ст. ложки оливкового масла;

– 2 ст. ложки цельнозерновой горчицы;

– 2 ст. ложки жидкого меда;

– сок половины лимона;

– 250 г помидоров черри, нарезанных пополам;

– 4 филе лосося без кожи, примерно по 175 г

Приготовление:

Положите лук-порей в большую форму для запекания, которая поместится в микроволновую печь и сбрызните 2 столовыми ложками воды. Накройте форму пищевой пленкой и сделайте несколько проколов. Запекайте лук при максимальной температуре в течение 3 минут, а затем оставьте стоять 1 минуту. Взбейте вместе оливковое масло, горчицу, мед и лимонный сок и приправьте небольшим количеством соли и перца. Положите помидоры на лук-порей и выложите половину соуса. Положите филе лосося на овощи и смажьте оставшимся соусом. Замените пищевую пленку и продолжайте готовить при мощности 850 Вт в течение 9 минут. Оставьте постоять пару минут перед подачей.

Горячий шоколад с пряностями

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Порция: 1 персона

Горячий шоколад с пряностями / Фото gettyimages

Ингредиенты: – обезжиренное молоко;

– 15 г темного шоколада;

– щепотка корицы;

– пол чайной ложки меда;

Приготовление:

Налейте в чашку молоко. Добавьте шоколад, щепотку корицы, капельку меда и нагрейте в микроволновке до растворения шоколада. Выньте и тщательно перемешайте. Наслаждайтесь вместе с печеньем.

Тыквенный горшочек

Время приготовления: 45 минут

45 минут Порция: 4 персоны

Тыквенный горшочек / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 2 луковицы-порей, нарезанные толстыми кусочками;

– 8 кусочков копченого бекона, измельченного;

– 350 г тыквы, нарезанной кусочками;

– 50 г сливочного масла;

– 1 кубик куриного бульона;

– 250 г длиннозерного риса;

Приготовление:

Положите лук-порей, бекон и тыкву вместе в большую миску. Сверху разложите кусочки масла и накройте миску пищевой пленкой или тарелкой. Выпекайте в течение 5 минут при самой высокой температуре, пока все не нагреется и не начнет готовиться. Предварительно сделайте бульон из одного кубика бульона. Осторожно выньте миску из микроволновки. Насыпьте рис, приправьте солью и перцем, а затем залейте бульоном и перемешайте. Накройте миску другим кусочком пищевой пленки или той же тарелкой и выпекайте еще 10 минут при той же температуре. Выньте миску снова и перемешайте повторно, а затем поместите в микроволновую печь еще на 5-10 минут, пока рис не сварится. Оставьте постоять 5 минут, прежде чем все окончательно перемешать. Подавайте.

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Лимонный пудинг

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Порция: 4 персоны

Лимонный пудинг / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 100 г сахарной пудры;

– 100 г размягченного сливочного масла;

– 100 г муки;

– 2 яйца;

– цедра 1 лимона;

– 1 ч. ложка ванильной эссенции;

– 4 ст. ложки лимонного курда;

Приготовление:

Смешайте сахар, масло, муку, яйца, цедру лимона и ваниль вместе до состояния кремообразной массы, а затем ложкой переместите в среднюю форму для выпекания, которая подходит для микроволновки. Выпекайте в течение 3 минут при высокой температуре. Оставьте постоять на 1 минуту. Нагрейте лимонный курд в течение 30 секунд в микроволновке и перемешайте до однородности. Полейте всю поверхность пудинга. Подавайте.

Фаршированные перцы

Время приготовления: 15 минут

15 минут Порция: 4 персоны

Фаршированный перец / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 4 красных болгарских сладких перца;

– 400 г вареного риса;

– 2 ст. ложки песто;

– черные оливки без косточек, измельченные;

– 200 г козьего сыра, нарезанного ломтиками;

Приготовление:

Вырежьте с помощью ножа верхушку с 4 красных перцев, удалите все семена. Готовьте в микроволновой печи при высокой температуре 5-6 минут, пока перцы не размякнут. Пока перец готовится, смешайте рис с 2 ст. ложками песто и горсткой измельченных черных оливок без косточек и 140 г нарезанного козьего сыра. Смесь поместите в каждый перец, сверху натрите козьего сыра и запекайте еще 8-10 минут. Подавайте.

Шоколадные коржики с кукурузными хлопьями

Время приготовления: 15 минут

15 минут Порция: 12 персон

Шоколадные коржики с кукурузными хлопьями / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 50 г сливочного масла;

– 100 г молочного или темного шоколада кусочками;

– 3 ст. ложки жидкого меда;

– 100 г кукурузных хлопьев;

Приготовление:

Положите 50 г сливочного масла, 100 г кусочков молочного или темного шоколада и 3 ст. ложки меда в миску, которую можно использовать для микроволновой печи. Положите 100 г кукурузных хлопьев в другую большую миску. Дайте шоколаду немного остыть, прежде чем заливать кукурузные хлопья. Осторожно перемешайте ингредиенты деревянной ложкой. Сформируйте 12 коржиков и выложите их на форму. Поставьте в холодильник, чтобы застыли. Пробуйте.

Глазурованная морковь

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Порция: 6 персон

Глазурованная морковь с петрушкой / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 40 г размягченного сливочного масла;

– 1 ст. ложка жидкого меда;

– 1 ч. ложка измельченных семян укропа;

– 600 г бейби-моркови;

– ½ пучка петрушки, мелко нарезанного;

Приготовление:

Разотрите масло в миске с медом и семенами укропа. Обрежьте ботву моркови и промойте под холодной водой. Положите морковь в большую миску, которую можно использовать в микроволновке, с 2 ч. ложками воды. Накройте морковь тарелкой или крышкой и нагревайте на полной мощности в течение 5-6 минут, пока она не станет мягкой. Слейте, затем залейте медом и сливочным маслом и петрушкой. Приправьте специями по вкусу. Готово!

Приятного аппетита!