Вкусно и быстро: 10 блюд, которые можно приготовить в микроволновке – рецепты
Приготовление блюд иногда занимает массу времени. Для облегчения жизни можно использовать микроволновую печь. Благодаря этому прибору блюда можно приготовить не только быстро, но и вкусно.
Источник:24 канал
Вот несколько рецептов основных блюд, закусок, десертов и напитков, которые можно приготовить в микроволновой печи.
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Важно! Не используйте металлические предметы для запекания в микроволновой печи. Используйте специальную посуду и формы.
Банановый пудинг
- Время приготовления: 10 минут
- Порция: 2 персоны
Банановый пудинг / Фото gettyimages
Приготовление:
- Положите масло в 1-литровую форму для выпекания.
- Поставьте форму в микроволновую печь на 30-60 секунд, пока масло не растает. Добавьте 1½ банана к маслу и разомните.
- Добавьте сахар, муку, корицу, яйца и молоко и хорошо перемешайте.
- Нарежьте оставшийся банан и положите сверху на блюдо.
- Поставьте блюдо в микроволновую печь и выпекайте при максимальной температуре 8 минут, пока пудинг не поднимется.
- Когда пудинг немного остынет, украсьте сахарной пудрой, карамельным соусом и шариком мороженого.
- Подавайте.
Курочка в кисло-сладком соусе
- Время приготовления: 30 минут
- Порция: 4 персоны
Курочка в кисло-сладком соусе / Фото gettyimages
Приготовление:
- Тщательно смешайте в большой миске все ингредиенты: томатную пасту, уксус, сахар и чеснок с курицей, луком и перцем.
- Готовьте смесь в микроволновой печи при высокой температуре, пока курица не начнет готовиться, а соус – кипеть.
- Добавьте к курице кусочки ананаса и сахарного горошка и верните в микроволновую печь еще 3-5 минут, пока курица полностью не сварится.
- Оставьте блюдо постоять несколько минут.
- Добавьте кешью по желанию.
- Подавайте.
Пряный попкорн
- Время приготовления: 5 минут
- Порция: 2 персоны
Пряный попкорн / Фото gettyimages
Приготовление:
- Приготовьте попкорн в микроволновой печи в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Высыпьте его в большую миску.
- Посыпьте специями, а затем залейте сахарным сиропом.
- Перемешайте и пробуйте теплым.
Лосось с луком-порей
- Время приготовления: 25 минут
- Порция: 4 персоны
Лосось с луком-порей / Фото gettyimages
Приготовление:
- Положите лук-порей в большую форму для запекания, которая поместится в микроволновую печь и сбрызните 2 столовыми ложками воды.
- Накройте форму пищевой пленкой и сделайте несколько проколов.
- Запекайте лук при максимальной температуре в течение 3 минут, а затем оставьте стоять 1 минуту.
- Взбейте вместе оливковое масло, горчицу, мед и лимонный сок и приправьте небольшим количеством соли и перца.
- Положите помидоры на лук-порей и выложите половину соуса.
- Положите филе лосося на овощи и смажьте оставшимся соусом.
- Замените пищевую пленку и продолжайте готовить при мощности 850 Вт в течение 9 минут.
- Оставьте постоять пару минут перед подачей.
Горячий шоколад с пряностями
- Время приготовления: 10 минут
- Порция: 1 персона
Горячий шоколад с пряностями / Фото gettyimages
Приготовление:
- Налейте в чашку молоко.
- Добавьте шоколад, щепотку корицы, капельку меда и нагрейте в микроволновке до растворения шоколада.
- Выньте и тщательно перемешайте.
- Наслаждайтесь вместе с печеньем.
Тыквенный горшочек
- Время приготовления: 45 минут
- Порция: 4 персоны
Тыквенный горшочек / Фото gettyimages
Приготовление:
- Положите лук-порей, бекон и тыкву вместе в большую миску.
- Сверху разложите кусочки масла и накройте миску пищевой пленкой или тарелкой.
- Выпекайте в течение 5 минут при самой высокой температуре, пока все не нагреется и не начнет готовиться.
- Предварительно сделайте бульон из одного кубика бульона.
- Осторожно выньте миску из микроволновки.
- Насыпьте рис, приправьте солью и перцем, а затем залейте бульоном и перемешайте.
- Накройте миску другим кусочком пищевой пленки или той же тарелкой и выпекайте еще 10 минут при той же температуре.
- Выньте миску снова и перемешайте повторно, а затем поместите в микроволновую печь еще на 5-10 минут, пока рис не сварится.
- Оставьте постоять 5 минут, прежде чем все окончательно перемешать.
- Подавайте.
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Лимонный пудинг
- Время приготовления: 10 минут
- Порция: 4 персоны
Лимонный пудинг / Фото gettyimages
Приготовление:
- Смешайте сахар, масло, муку, яйца, цедру лимона и ваниль вместе до состояния кремообразной массы, а затем ложкой переместите в среднюю форму для выпекания, которая подходит для микроволновки.
- Выпекайте в течение 3 минут при высокой температуре.
- Оставьте постоять на 1 минуту.
- Нагрейте лимонный курд в течение 30 секунд в микроволновке и перемешайте до однородности.
- Полейте всю поверхность пудинга.
- Подавайте.
Фаршированные перцы
- Время приготовления: 15 минут
- Порция: 4 персоны
Фаршированный перец / Фото Pixabay
Приготовление:
- Вырежьте с помощью ножа верхушку с 4 красных перцев, удалите все семена.
- Готовьте в микроволновой печи при высокой температуре 5-6 минут, пока перцы не размякнут.
- Пока перец готовится, смешайте рис с 2 ст. ложками песто и горсткой измельченных черных оливок без косточек и 140 г нарезанного козьего сыра.
- Смесь поместите в каждый перец, сверху натрите козьего сыра и запекайте еще 8-10 минут.
- Подавайте.
Шоколадные коржики с кукурузными хлопьями
- Время приготовления: 15 минут
- Порция: 12 персон
Шоколадные коржики с кукурузными хлопьями / Фото gettyimages
Приготовление:
- Положите 50 г сливочного масла, 100 г кусочков молочного или темного шоколада и 3 ст. ложки меда в миску, которую можно использовать для микроволновой печи.
- Положите 100 г кукурузных хлопьев в другую большую миску.
- Дайте шоколаду немного остыть, прежде чем заливать кукурузные хлопья.
- Осторожно перемешайте ингредиенты деревянной ложкой.
- Сформируйте 12 коржиков и выложите их на форму.
- Поставьте в холодильник, чтобы застыли.
- Пробуйте.
Глазурованная морковь
- Время приготовления: 10 минут
- Порция: 6 персон
Глазурованная морковь с петрушкой / Фото gettyimages
Приготовление:
- Разотрите масло в миске с медом и семенами укропа.
- Обрежьте ботву моркови и промойте под холодной водой.
- Положите морковь в большую миску, которую можно использовать в микроволновке, с 2 ч. ложками воды.
- Накройте морковь тарелкой или крышкой и нагревайте на полной мощности в течение 5-6 минут, пока она не станет мягкой.
- Слейте, затем залейте медом и сливочным маслом и петрушкой.
- Приправьте специями по вкусу.
- Готово!
Приятного аппетита!
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