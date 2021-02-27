Приготування страв подекуди займає надто багато часу. Для полегшення життя можна використовувати мікрохвильову піч. Завдяки цьому приладу страви можна приготувати не лише швидко, але й смачно.

Ось декілька рецептів основних страв, закусок, десертів та напоїв, які можна приготувати у мікрохвильовій печі. Це цікаво Швидкий салат із морепродуктами за 5 хвилин за рецептом шеф-кухаря Євгена Сушка Важливо! Не використовуйте металеві предмети для запікання у мікрохвильовій печі. Використовуйте спеціальний посуд та форми. Банановий пудинг Час приготування: 10 хвилин

10 хвилин Порція: 2 персони Банановий пудинг / Фото gettyimages Інгредієнти: – 100 г вершкового масла;

– 2 стиглих банани;

– 100 г цукру;

– 100 г борошна;

– 2 ч. ложки меленої кориці;

– 2 яйця;

– 2 ст. ложки молока;

– цукрова пудра, карамельний соус та морозиво для презентації; Приготування: Покладіть масло в 1-літрову форму для випікання. Поставте форму у мікрохвильову піч на 30-60 секунд, поки масло не розтане. Додайте 1 ½ банани до масла та розімніть. Додайте цукор, борошно, корицю, яйця та молоко та добре перемішайте. Наріжте банан, що залишився, та покладіть зверху на страву. Поставте страву у мікрохвильову піч і випікайте на найвищій температурі 8 хвилин, поки пудинг не підніметься. Коли пудинг трохи охолоне, прикрасьте цукровою пудрою, карамельним соусом та кулькою морозива. Подавайте. Курочка у кисло-солодкому соусі Час приготування: 30 хвилин

30 хвилин Порція: 4 персони Курочка у кисло-солодкому соусі / Фото gettyimages Інгредієнти: – 9 ст. ложок томатної пасти;

– 3 ст. ложки солодового оцту;

– 4 ст. ложки темного цукру;

– 2 зубки часнику, подрібнені;

– 4 курячі грудки без шкіри та кісток, нарізані шматочками;

– 1 невелика цибулина, нарізана кубиками;

– 2 червоних перці, нарізані шматочками;

– 250 г ананасових шматочків у соку, зціджених;

– 100 г стручкового цукрового гороху, нарізаного шматочками;

– жменька солоних смажених горіхів кеш'ю за бажанням; Приготування: Ретельно змішайте у великій мисці всі інгредієнти: томатну пасту, оцет, цукор та часник з куркою, цибулею та перцем. Готуйте суміш у мікрохвильовій печі за найвищої температури, поки курка не почне готуватися, а соус – кипіти. Додайте до курки шматочки ананаса та цукрового горошку та поверніть у мікрохвильову піч ще 3-5 хвилин, поки курка повністю не звариться. Залиште страву постояти кілька хвилин. Додайте кеш'ю за бажанням. Подавайте. Пряний попкорн Час приготування: 5 хвилин

5 хвилин Порція: 2 персони Пряний попкорн / Фото gettyimages Інгредієнти: – 100 г підготовлених у спеціальному упакуванні кукурудзяних зерен для приготування попкорну;

– ¼ ч. ложки порошку перці чилі;

– ½ ч. ложки кориці;

– 1 ст. л. цукрового сиропу;

Приготування: Приготуйте попкорн в мікрохвильовій печі відповідно до інструкцій на упакуванні. Висипте його у велику миску. Посипте спеціями, а потім залийте цукровим сиропом. Перемішайте та куштуйте теплим. Лосось з цибулею порей Час приготування: 25 хвилин

25 хвилин Порція: 4 персони Лосось з цибулею порей / Фото gettyimages Інгредієнти: – 700 г цибулі порей, дрібно нарізаної скибочками;

– 3 ст. ложки оливкової олії;

– 2 ст. ложки цільнозернової гірчиці;

– 2 ст. ложки рідкого меду;

– сік половини лимона;

– 250 г помідорів чері, розрізаних навпіл;

– 4 філе лосося без шкіри, приблизно по 175 г; Приготування: Покладіть цибулю порей у велику форму для запікання, яка поміститься у мікрохвильову піч, та збризніть 2 столовими ложками води. Накрийте форму харчовою плівкою і зробіть декілька проколів. Запікайте цибулю на максимальній температурі протягом 3 хвилин, а потім залиште стояти 1 хвилину. Збийте разом оливкову олію, гірчицю, мед і лимонний сік і приправте невеликою кількістю солі і перцю. Покладіть помідори на цибулю порей і викладіть половину соусу. Покладіть філе лосося на овочі і змажте соусом, що залишився. Замініть харчову плівку і продовжуйте готувати за потужності 850 Вт протягом 9 хвилин. Залиште постояти пару хвилин перед подачею. Гарячий шоколад з прянощами Час приготування: 10 хвилин

10 хвилин Порція: 1 персона Гарячий шоколад з прянощами / Фото gettyimages Інгредієнти: – знежирене молоко;

– 15 г темного шоколаду;

– щіпка кориці;

– пів чайної ложки меду; Приготування: Налийте у горнятко молоко. Додайте шоколад, щіпку кориці, крапельку меду і нагрійте в мікрохвильовці до розчинення шоколаду. Вийміть і ретельно перемішайте. Смакуйте разом із печивом. Гарбузовий горщик Час приготування: 45 хвилин

45 хвилин Порція: 4 персони Гарбузовий горщик / Фото gettyimages Інгредієнти: – 2 цибулини порей, нарізані товстими шматочками;

– 8 шматочків копченого бекону, подрібненого;

– 350 г гарбуза, нарізаного шматочками;

– 50 г вершкового масла;

– 1 кубик курячого бульйону;

– 250 г довгозернистого рису; Приготування: Покладіть цибулю порей, бекон і гарбуз разом у велику миску. Зверху розкладіть шматочки масла і накрийте миску харчовою плівкою або тарілкою. Випікайте протягом 5 хвилин за найвищої температури, поки все не нагріється і не почне готуватися. Попередньо зробіть бульйон з одного кубика бульйону. Обережно вийміть миску з мікрохвильовки. Насипте рис, приправте сіллю і перцем, а потім залийте бульйоном і перемішайте. Накрийте миску іншим шматочком харчової плівки або тією ж тарілкою та випікайте ще 10 хвилин за тієї ж температури. Вийміть миску знову та перемішайте повторно, а потім помістіть у мікрохвильову піч ще на 5-10 хвилин, поки рис не звариться. Залиште постояти 5 хвилин, перш ніж все остаточно перемішати. Подавайте. Читайте також Курочка гунбао в кисло-солодкому соусі з овочами: смачний рецепт вечері за 30 хвилин Лимонний пудинг Час приготування: 10 хвилин

10 хвилин Порція: 4 персони Лимонний пудинг / Фото gettyimages Інгредієнти: – 100 г цукрової пудри;

– 100 г розм’якшеного вершкового масла;

– 100 г борошна;

– 2 яйця;

– цедра 1 лимона;

– 1 ч. ложка ванільної есенції;

– 4 ст. ложки лимонного курда; Приготування: Змішайте цукор, масло, борошно, яйця, цедру лимона та ваніль разом до стану кремоподібної маси, а потім ложкою перемістіть у середню форму для випікання, що підходить для мікрохвильовки. Випікайте протягом 3 хвилин за найвищої температури. Залиште постояти на 1 хвилину. Нагрійте лимонний курд протягом 30 секунд у мікрохвильовці та перемішайте до однорідності. Полийте всю поверхню пудингу. Подавайте. Фаршировані перці Час приготування: 15 хвилин

15 хвилин Порція: 4 персони Фарширований перець / Фото Pixabay Інгредієнти: – 4 червоні болгарські солодкі перці;

– 400 г вареного рису;

– 2 ст. ложки песто;

– чорні оливки без кісточок, подрібнені;

– 200 г козячого сиру, нарізаного скибочками; Приготування: Виріжте з а допомогою ножа верхівку з 4 червоних перців, а потім виберіть все насіння. Готуйте в мікрохвильовій печі за найвищої температури 5-6 хвилин, поки перці не розм’якнуть. Поки перець готується, змішайте рис з 2 ст. ложками песто і жменькою подрібнених чорних оливок без кісточок і 140 г нарізаного козячого сиру. Суміш помістіть у кожен перець, зверху натріть козячого сиру та запікайте ще 8-10 хвилин. Подавайте. Шоколадні коржики з кукурудзяними пластівцями Час приготування: 15 хвилин

15 хвилин Порція: 12 персон Шоколадні коржики / Фото gettyimages Інгредієнти: – 50 г вершкового масла;

– 100 г молочного або темного шоколаду шматочками;

– 3 ст. ложки рідкого меду;

– 100 г кукурудзяних пластівців; Приготування: Покладіть 50 г вершкового масла, 100 г шматочків молочного або темного шоколаду та 3 ст. ложки меду в миску, яку можна використовувати для мікрохвильової печі. Покладіть 100 г кукурудзяних пластівців в іншу велику миску. Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж заливати кукурудзяні пластівці. Обережно перемішайте інгредієнти дерев’яною ложкою. Сформуйте 12 коржиків і викладіть їх на форму. Поставте в холодильник, щоб застигли. Куштуйте. Глазурована морква Час приготування: 10 хвилин

10 хвилин Порція: 6 персон Глазурована морква з петрушкою / Фото gettyimages Інгредієнти: – 40 г розм’якшеного вершкового масла;

– 1 ст. ложка рідкого меду;

– 1 ч. ложка подрібненого насіння кропу;

– 600 г бейбі-моркви;

– ½ пучка петрушки, дрібно нарізаного; Приготування: Розітріть масло в мисці з медом і насінням кропу. Обріжте бадилля моркви і промийте під прохолодною водою. Покладіть моркву у велику миску, що можна використовувати у мікрохвильовці, з 2 ч. ложками води. Накрийте моркву тарілкою або кришкою і нагрівайте на повній потужності протягом 5-6 хвилин, поки вона не стане м’якою. Злийте, потім залийте медом і вершковим маслом та петрушкою. Приправте спеціями до смаку. Готово! Смачного!