Смачно та швидко: 10 страв, які можна приготувати в мікрохвильовці – рецепти
Приготування страв подекуди займає надто багато часу. Для полегшення життя можна використовувати мікрохвильову піч. Завдяки цьому приладу страви можна приготувати не лише швидко, але й смачно.
Джерело:24 канал
Ось декілька рецептів основних страв, закусок, десертів та напоїв, які можна приготувати у мікрохвильовій печі.
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Важливо! Не використовуйте металеві предмети для запікання у мікрохвильовій печі. Використовуйте спеціальний посуд та форми.
Банановий пудинг
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 2 персони
Банановий пудинг / Фото gettyimages
Приготування:
- Покладіть масло в 1-літрову форму для випікання.
- Поставте форму у мікрохвильову піч на 30-60 секунд, поки масло не розтане. Додайте 1 ½ банани до масла та розімніть.
- Додайте цукор, борошно, корицю, яйця та молоко та добре перемішайте.
- Наріжте банан, що залишився, та покладіть зверху на страву.
- Поставте страву у мікрохвильову піч і випікайте на найвищій температурі 8 хвилин, поки пудинг не підніметься.
- Коли пудинг трохи охолоне, прикрасьте цукровою пудрою, карамельним соусом та кулькою морозива.
- Подавайте.
Курочка у кисло-солодкому соусі
- Час приготування: 30 хвилин
- Порція: 4 персони
Курочка у кисло-солодкому соусі / Фото gettyimages
Приготування:
- Ретельно змішайте у великій мисці всі інгредієнти: томатну пасту, оцет, цукор та часник з куркою, цибулею та перцем.
- Готуйте суміш у мікрохвильовій печі за найвищої температури, поки курка не почне готуватися, а соус – кипіти.
- Додайте до курки шматочки ананаса та цукрового горошку та поверніть у мікрохвильову піч ще 3-5 хвилин, поки курка повністю не звариться.
- Залиште страву постояти кілька хвилин.
- Додайте кеш'ю за бажанням.
- Подавайте.
Пряний попкорн
- Час приготування: 5 хвилин
- Порція: 2 персони
Пряний попкорн / Фото gettyimages
Приготування:
- Приготуйте попкорн в мікрохвильовій печі відповідно до інструкцій на упакуванні.
- Висипте його у велику миску.
- Посипте спеціями, а потім залийте цукровим сиропом.
- Перемішайте та куштуйте теплим.
Лосось з цибулею порей
- Час приготування: 25 хвилин
- Порція: 4 персони
Лосось з цибулею порей / Фото gettyimages
Приготування:
- Покладіть цибулю порей у велику форму для запікання, яка поміститься у мікрохвильову піч, та збризніть 2 столовими ложками води.
- Накрийте форму харчовою плівкою і зробіть декілька проколів.
- Запікайте цибулю на максимальній температурі протягом 3 хвилин, а потім залиште стояти 1 хвилину.
- Збийте разом оливкову олію, гірчицю, мед і лимонний сік і приправте невеликою кількістю солі і перцю.
- Покладіть помідори на цибулю порей і викладіть половину соусу.
- Покладіть філе лосося на овочі і змажте соусом, що залишився.
- Замініть харчову плівку і продовжуйте готувати за потужності 850 Вт протягом 9 хвилин.
- Залиште постояти пару хвилин перед подачею.
Гарячий шоколад з прянощами
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 1 персона
Гарячий шоколад з прянощами / Фото gettyimages
Приготування:
- Налийте у горнятко молоко.
- Додайте шоколад, щіпку кориці, крапельку меду і нагрійте в мікрохвильовці до розчинення шоколаду.
- Вийміть і ретельно перемішайте.
- Смакуйте разом із печивом.
Гарбузовий горщик
- Час приготування: 45 хвилин
- Порція: 4 персони
Гарбузовий горщик / Фото gettyimages
Приготування:
- Покладіть цибулю порей, бекон і гарбуз разом у велику миску.
- Зверху розкладіть шматочки масла і накрийте миску харчовою плівкою або тарілкою.
- Випікайте протягом 5 хвилин за найвищої температури, поки все не нагріється і не почне готуватися.
- Попередньо зробіть бульйон з одного кубика бульйону.
- Обережно вийміть миску з мікрохвильовки.
- Насипте рис, приправте сіллю і перцем, а потім залийте бульйоном і перемішайте.
- Накрийте миску іншим шматочком харчової плівки або тією ж тарілкою та випікайте ще 10 хвилин за тієї ж температури.
- Вийміть миску знову та перемішайте повторно, а потім помістіть у мікрохвильову піч ще на 5-10 хвилин, поки рис не звариться.
- Залиште постояти 5 хвилин, перш ніж все остаточно перемішати.
- Подавайте.
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Лимонний пудинг
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 4 персони
Лимонний пудинг / Фото gettyimages
Приготування:
- Змішайте цукор, масло, борошно, яйця, цедру лимона та ваніль разом до стану кремоподібної маси, а потім ложкою перемістіть у середню форму для випікання, що підходить для мікрохвильовки.
- Випікайте протягом 3 хвилин за найвищої температури.
- Залиште постояти на 1 хвилину.
- Нагрійте лимонний курд протягом 30 секунд у мікрохвильовці та перемішайте до однорідності.
- Полийте всю поверхню пудингу.
- Подавайте.
Фаршировані перці
- Час приготування: 15 хвилин
- Порція: 4 персони
Фарширований перець / Фото Pixabay
Приготування:
- Виріжте за допомогою ножа верхівку з 4 червоних перців, а потім виберіть все насіння.
- Готуйте в мікрохвильовій печі за найвищої температури 5-6 хвилин, поки перці не розм’якнуть.
- Поки перець готується, змішайте рис з 2 ст. ложками песто і жменькою подрібнених чорних оливок без кісточок і 140 г нарізаного козячого сиру.
- Суміш помістіть у кожен перець, зверху натріть козячого сиру та запікайте ще 8-10 хвилин.
- Подавайте.
Шоколадні коржики з кукурудзяними пластівцями
- Час приготування: 15 хвилин
- Порція: 12 персон
Шоколадні коржики / Фото gettyimages
Приготування:
- Покладіть 50 г вершкового масла, 100 г шматочків молочного або темного шоколаду та 3 ст. ложки меду в миску, яку можна використовувати для мікрохвильової печі.
- Покладіть 100 г кукурудзяних пластівців в іншу велику миску.
- Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж заливати кукурудзяні пластівці.
- Обережно перемішайте інгредієнти дерев’яною ложкою.
- Сформуйте 12 коржиків і викладіть їх на форму.
- Поставте в холодильник, щоб застигли.
- Куштуйте.
Глазурована морква
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 6 персон
Глазурована морква з петрушкою / Фото gettyimages
Приготування:
- Розітріть масло в мисці з медом і насінням кропу.
- Обріжте бадилля моркви і промийте під прохолодною водою.
- Покладіть моркву у велику миску, що можна використовувати у мікрохвильовці, з 2 ч. ложками води.
- Накрийте моркву тарілкою або кришкою і нагрівайте на повній потужності протягом 5-6 хвилин, поки вона не стане м’якою.
- Злийте, потім залийте медом і вершковим маслом та петрушкою.
- Приправте спеціями до смаку.
- Готово!
Смачного!
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