Страви з кабачків завжди смачні та ситні. З них готують овочеві торти, оладки, рагу. А що якщо спробувати запіканку зі смажених кружечків з соковитими помідорами та сиром? Ця страва точно сподобається всій родині.
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Щоб зменшити калорійність страви, можна не обсмажувати попередньо кабачки, а одразу викласти їх у форму.
Запіканка з кабачків та помідорів
- Час: 40 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо кабачки кільцями. Паніруємо їх в клярі з борошна та яйця. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності з обох сторін.
- Змішуємо кільця або шматочки помідорів, нарізаний кубиками твердий сир, часник та подрібнену зелень разом з майонезом.
- Викладаємо шаром кабачки у жаротривку форму, а зверху начинку.
- Запікаємо все у розігрітій духовці при 200 градусах 10 хвилин до розтоплення сиру і кабачки також дійдуть до готовності.
Смачного!