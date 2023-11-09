Картопля може бути й хрусткою, і ніжною. Все залежить лише від вашого бажання та способу приготування. Ми дамо кілька ідей, як її можна подати.

Смакуватиме ідеально Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Пісний пиріг вівчаря

Традиційно пиріг вівчаря готують з м'ясом. Однак, як і кожен давній рецепт, ця страва має безліч варіацій. Зокрема, її можна зробити пісною і подавати як гарнір.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 200 грамів сочевиці;

– 2 томати;

– 1 цибуля ріпчаста;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– половина чайної ложки кмину;

– 1 морква;

– 2 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів бульйону овочевого або води;

– 500 грамів картоплі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 200 грамів печериць;

– сіль та перець до смаку.



Пиріг вівчаря може бути й пісним / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

Очистьте 500 грамів картоплі та відваріть у солоній воді до готовності. Потім розтовчіть її, додайте до пюре 1 столову ложку оливкової олії та перемішайте. Печериці помийте та наріжте тоненькими шматочками. Також почистьте та подрібніть на кубики цибулю. Почищену моркву слід натерти на великій тертці. Томати поріжте у 2 два заходи. Спочатку наріжте їх на часточки, а ті вже подрібніть середнім кубиком. Своєю чергою, часник розчавіть, очистьте від шкірки та дрібно наріжте. Налийте на пательню 1 столову ложку оливкової олії та поставте грітися. Обсмажте на ній цибулю до прозорості. Після цього додайте туди моркву і смажте ще кілька хвилин. Наступними додайте печериці й теж кілька хвилин смажте. В каструлі зваріть 200 грамів сочевиці до готовності. Щоб знати точний час, перевірте інструкцію на паковані. Закиньте на пательню шматочки томатів, налийте 100 мілілітрів овочевого бульйону або води, додайте 1 столову ложку томатної пасти та тушкуйте все 5 – 7 хвилин. Потім додайте до овочів часник. Коли сочевиця приготується, також перекладіть її до овочів, додайте сіль, перець до смаку та половинку чайної ложки кмину. Перемішайте інгредієнти та тушкуйте ще 1 хвилину. Овочі із сочевицею викладіть у форму для запікання, а зверху накрийте картопляним пюре. Випікайте у духовці 20 хвилин за температури 180 градусів. На пюре має з'явитися золотава скоринка.

Картопля конфі в духовці

З картоплі, вершкового масла та спецій цілком реально приготувати вишукану страву, яка гідна стати окрасою святкового столу. Картопля конфі в духовці – дуже ніжна та м'яка. Вона може стати справжньою окрасою вашої скарбнички рецептів.

Час : 1 година

: 1 година Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 75 грамів вершкового масла;

– 3 – 5 гілочок чебрецю;

– сіль та перець до смаку.



Картопля конфі – проста та ніжна страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

Почистьте від шкірки картоплю та поріжте її на дуже тоненькі слайси. Якщо у вас є спеціально тертка, то використайте її, якщо ні, то звичайним ножем теж просто це зробити. Змастіть вершковим маслом форму для запікання. Викладіть картоплю у форму. Часник поріжте на тоненькі слайси та присипте ним картоплю. Рівномірно викладіть зверху 75 грамів вершкового масла. Далі посипте картоплю свіжими чи сухими гілочками чебрецю. Додайте сіль та перець до смаку. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте картоплю протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від сорту картоплі та товщини форми.

Картопля по-селянськи

Щоб запекти картоплю так, аби вона була м'якою всередині, і дуже хрумкою зверху, скористайтесь наступним рецептом.

Секрет смачнющої картоплі по-селянськи полягає в тому, що треба взяти овочі із високим вмістом крохмалю, відварити їх, а потім запекти.

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;

– 2 – 3 гілочки чебрецю;

– сіль та перець до смаку.



Картоплю по-селянськи дуже просто готувати / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

Помийте 500 грамів картоплі. Шкірку не знімайте. Різати теж не потрібно – зваріть її цілою. Овоч має бути наполовину готовим. На це піде орієнтовно 15 – 20 хвилин. Викладіть картоплю на паперові рушники, щоб вона висохла. Налийте в форму для запікання 2 – 3 столові ложки соняшникової олії. Кожну картоплину розріжте на 4 шматочки та викладіть їх у форму. Важливо робити лише один шар картоплі, щоб вона рівномірно запеклась. Приплюсніть часник за допомогою ножа та закиньте до форми з картоплею. Після цього додайте сіль та перець до смаку та кілька гілочок чебрецю. Можна використовувати й сухий чебрець, якщо немає свіжого. Розігрійте духовку до 210 градусів та запікайте в ній картоплю протягом 10 – 15 хвилин.

Смачного!

Спробуйте ще приготувати пиріг вівчаря за класичним британським рецептом. Вам сподобається!