24 канал подобрал интересные рецепты из курятины, которые вы точно сможете повторить дома без труда. Выбирайте тот, который нравится, или готовьте все блюда для семьи.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Фаршированное куриное филе

Приготовление:

  • Тщательно помойте куриное филе, просушите на бумажном полотенце. Сделайте в филе "карман" острым ножом.
  • Выложите мясо в глубокую миску, добавьте коньяка, соли, черного молотого перца, оливкового масла и специй – сделайте курочке "массаж" и оставьте мариноваться на 10 – 15 минут.
  • Тщательно вымойте в нескольких водах листья шпината.
  • Грубо нарежьте шпинат, репчатый лук – мелким кубиком.
  • Пожарьте лук и шпинат несколько минут, влейте в сковороду сливки и тушите еще 4 – 5 минут.
  • Нафаршируйте куриное филе начинкой из шпината и лука, закрепите "карманчики" шпажками.
  • Запекайте фаршированное куриное филе до готовности при 180 градусах.

Запеченная нога гриль

Приготовление:

  • Моем и просушиваем бумажными полотенцами мясо.
  • Маринуем в меде и горчице, солим и по желанию перчим. Посыпаем паприкой и массируем курицу.
  • Выкладываем на противень и готовим в духовке на режиме "гриль" 30 минут.
  • Подаем блюдо с печеным картофелем или свежим салатом.

Куриные котлеты, как у мамы

Приготовление:

  • Куриный фарш смешайте с половиной сливок и яйцом. Лук перебиваем блендером и добавляем в фарш, затем специи. Следом добавляем сухари и тщательно перемешиваем.
  • Даем постоять массе 15 минут, чтобы все ингредиенты смешались.
  • Котлеты выложите на сковороду ложкой. Жарим их до румяной корочки, складываем в форму для запекания. Добавляем оставшиеся сливки, чеснок, травы.
  • Накрываем все фольгой и запекаем примерно 20 минут при 180 градусах.

Куриные крылья в медовом соусе

Приготовление:

  • Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки.
  • В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса.
  • Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.
  • Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.
  • Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!