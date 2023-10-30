24 канал подобрал интересные рецепты из курятины, которые вы точно сможете повторить дома без труда. Выбирайте тот, который нравится, или готовьте все блюда для семьи.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Фаршированное куриное филе
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на бумажном полотенце. Сделайте в филе "карман" острым ножом.
- Выложите мясо в глубокую миску, добавьте коньяка, соли, черного молотого перца, оливкового масла и специй – сделайте курочке "массаж" и оставьте мариноваться на 10 – 15 минут.
- Тщательно вымойте в нескольких водах листья шпината.
- Грубо нарежьте шпинат, репчатый лук – мелким кубиком.
- Пожарьте лук и шпинат несколько минут, влейте в сковороду сливки и тушите еще 4 – 5 минут.
- Нафаршируйте куриное филе начинкой из шпината и лука, закрепите "карманчики" шпажками.
- Запекайте фаршированное куриное филе до готовности при 180 градусах.
Запеченная нога гриль
Приготовление:
- Моем и просушиваем бумажными полотенцами мясо.
- Маринуем в меде и горчице, солим и по желанию перчим. Посыпаем паприкой и массируем курицу.
- Выкладываем на противень и готовим в духовке на режиме "гриль" 30 минут.
- Подаем блюдо с печеным картофелем или свежим салатом.
Куриные котлеты, как у мамы
Приготовление:
- Куриный фарш смешайте с половиной сливок и яйцом. Лук перебиваем блендером и добавляем в фарш, затем специи. Следом добавляем сухари и тщательно перемешиваем.
- Даем постоять массе 15 минут, чтобы все ингредиенты смешались.
- Котлеты выложите на сковороду ложкой. Жарим их до румяной корочки, складываем в форму для запекания. Добавляем оставшиеся сливки, чеснок, травы.
- Накрываем все фольгой и запекаем примерно 20 минут при 180 градусах.
Куриные крылья в медовом соусе
Приготовление:
- Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки.
- В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса.
- Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.
- Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.
- Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром.
Приятного аппетита!