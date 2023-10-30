24 канал підібрав цікаві рецепти з курятини, які ви точно зможете повторити вдома без труднощів. Обирайте той, який довподоби, або готуйте всі страви для родини.

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Фаршироване куряче філе

Приготування:

  • Ретельно помийте куряче філе, просушіть на паперовому рушнику. Зробіть у філе "кишеню" гострим ножем.
  • Викладіть м’ясо до глибокої миски, додайте коньяку, солі, чорного меленого перцю, оливкової олії та спецій – зробіть курочці "масаж" і залиште маринуватися на 10 – 15 хвилин.
  • Ретельно помийте в кількох водах листя шпинату.
  • Грубо наріжте шпинат, ріпчасту цибулю – дрібним кубиком.
  • Посмажте цибулю та шпинат кілька хвилин, влийте до сковорідки вершки й тушкуйте ще 4 – 5 хвилин.
  • Нафаршируйте куряче філе начинкою зі шпинату та цибулі, закріпіть "кишеньки" шпажками.
  • Запікайте фаршироване куряче філе до готовності при 180 градусах.

Запечена нога гриль

Приготування:

  • Миємо та просушуємо паперовими рушниками м'ясо.
  • Маринуємо в меді та гірчиці, солимо та за бажанням перчимо. Посипаємо паприкою та масажуємо курятину.
  • Викладаємо на деко та готуємо в духовці на режимі "гриль" 30 хвилин.
  • Подаємо страву з печеною картоплею, або свіжим салатом.

Курячі котлети, як у мами

Приготування:

  • Курячий фарш змішайте з половиною вершків та яйцем. Цибулю перебиваємо блендером і додаємо до фаршу, потім спеції. Слідом додаємо сухарі і ретельно перемішуємо.
  • Даємо постояти масі 15 хвилин, щоб всі інгредієнти змішалися.
  • Котлети викладіть на сковорідку ложкою. Смажимо їх до рум'яної скоринки, складаємо у форму для запікання. Додаємо решту вершків, часник, трави.
  • Накриваємо все фольгою і запікаємо приблизно 20 хвилин при 180 градусах.

Курячі крила в медовому соусі

Приготування:

  • Крила необхідно розрізати на порційні шматочки. Відрізаємо кисть крила (вона не знадобиться), розрізаємо інші дві частини по суглобу на половинки.
  • В окремому посуді змішуємо інгредієнти для соусу.
  • Вливаємо соєвий соус, додаємо паприку, мед. Далі заливаємо шматочки курки маринадом, добре перемішуємо, закриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину.
  • Викладаємо промариновані крила і виливаємо на них маринад, що залишився. Запікаємо все в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин.
  • Викладаємо їх на тарілку та подаємо з улюбленим гарніром.

Смачного!