24 канал підібрав цікаві рецепти з курятини, які ви точно зможете повторити вдома без труднощів. Обирайте той, який довподоби, або готуйте всі страви для родини.

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Фаршироване куряче філе

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 пучок свіжого шпинату;

– половина ріпчастої цибулини;

– 25 грамів коньяку;

– спеції для гриля;

– 50 грамів оливкової олії;

– 150 грамів вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, просушіть на паперовому рушнику. Зробіть у філе "кишеню" гострим ножем.

Викладіть м’ясо до глибокої миски, додайте коньяку, солі, чорного меленого перцю, оливкової олії та спецій – зробіть курочці "масаж" і залиште маринуватися на 10 – 15 хвилин.

Ретельно помийте в кількох водах листя шпинату.

Грубо наріжте шпинат, ріпчасту цибулю – дрібним кубиком.

Посмажте цибулю та шпинат кілька хвилин, влийте до сковорідки вершки й тушкуйте ще 4 – 5 хвилин.

Нафаршируйте куряче філе начинкою зі шпинату та цибулі, закріпіть "кишеньки" шпажками.

Запікайте фаршироване куряче філе до готовності при 180 градусах.

Запечена нога гриль

Інгредієнти:

– 2 курячі ноги;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– солодка паприка;

– сіль.

Приготування:

Миємо та просушуємо паперовими рушниками м'ясо.

Маринуємо в меді та гірчиці, солимо та за бажанням перчимо. Посипаємо паприкою та масажуємо курятину.

Викладаємо на деко та готуємо в духовці на режимі "гриль" 30 хвилин.

Подаємо страву з печеною картоплею, або свіжим салатом.

Курячі котлети, як у мами

Інгредієнти:

– 700 грамів курячого фаршу;

– 170 грамів жирних вершків;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 куряче яйце;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– улюблені спеції;

– часник.

Приготування:

Курячий фарш змішайте з половиною вершків та яйцем. Цибулю перебиваємо блендером і додаємо до фаршу, потім спеції. Слідом додаємо сухарі і ретельно перемішуємо.

Даємо постояти масі 15 хвилин, щоб всі інгредієнти змішалися.

Котлети викладіть на сковорідку ложкою. Смажимо їх до рум'яної скоринки, складаємо у форму для запікання. Додаємо решту вершків, часник, трави.

Накриваємо все фольгою і запікаємо приблизно 20 хвилин при 180 градусах.

Курячі крила в медовому соусі

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– 6 ложок соєвого соусу;

– 3 ложки меду;

– 1 чайна ложка копченої меленої паприки.

Приготування:

Крила необхідно розрізати на порційні шматочки. Відрізаємо кисть крила (вона не знадобиться), розрізаємо інші дві частини по суглобу на половинки.

В окремому посуді змішуємо інгредієнти для соусу.

Вливаємо соєвий соус, додаємо паприку, мед. Далі заливаємо шматочки курки маринадом, добре перемішуємо, закриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину.

Викладаємо промариновані крила і виливаємо на них маринад, що залишився. Запікаємо все в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин.

Викладаємо їх на тарілку та подаємо з улюбленим гарніром.

Смачного!

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