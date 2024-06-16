Коли звичні салати та гарніри набридли, потрібно мати під рукою рецепти незвичних страв з доступних продуктів, повідомляє Смачно 24. Ви точно захочете зберегти перепис цих смаколиків.
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Листове тісто з грибами та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Дуже гарна подача / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Розгорніть листкове тісто і розріжте його на 12 прямокутників.
- На кожен прямокутник покладіть половину скибочки жовтого сиру.
- Гриби почистіть і наріжте пластинками.
- Помістіть 3 або 4 скибочки на кожен прямокутник.
- Приправте їх сіллю, перцем і зеленню.
- Викладіть прямокутники на деко, застелене папером для випікання.
- Запікайте все в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
Салат з молодої капусти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Смачна класика у новому виконанні / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Листя капусти ретельно вимийте.
- Половинку розділіть на четвертинки, видаліть серцевину, а кожен шматочок наріжте ножем поперек на тонкі скибочки (вони повинні бути приблизно 1,5 сантиметра завширшки).
- Моркву почистіть та натріть на тертці з великими отворами. Цибулю почистіть і нашаткуйте на дрібні кубики.
- Викладіть помідори в миску і залийте їх окропом.
- Приблизно через 2 хвилини зніміть шкірку, розріжте їх навпіл і вийміть насіння.
- М'якоть наріжте кубиками і додайте до капусти.
- Кріп промийте в холодній воді та подрібніть.
- Помістіть його в окрему миску і додайте оливкову олію, лимонний сік, приправте свіжомеленим перцем і сіллю.
- Все ретельно перемішайте.
- Готовою заправкою полийте овочі. Змішайте інгредієнти до поєднання.
- Подавайте салат з молодої капусти та моркви відразу або охолодивши його в холодильнику протягом декількох хвилин.