Коли звичні салати та гарніри набридли, потрібно мати під рукою рецепти незвичних страв з доступних продуктів, повідомляє Смачно 24. Ви точно захочете зберегти перепис цих смаколиків.

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Листове тісто з грибами та сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Закуска до шашликуДуже гарна подача / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Розгорніть листкове тісто і розріжте його на 12 прямокутників.
  2. На кожен прямокутник покладіть половину скибочки жовтого сиру.
  3. Гриби почистіть і наріжте пластинками.
  4. Помістіть 3 або 4 скибочки на кожен прямокутник.
  5. Приправте їх сіллю, перцем і зеленню.
  6. Викладіть прямокутники на деко, застелене папером для випікання.
  7. Запікайте все в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

Салат з молодої капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Салат до шашликуСмачна класика у новому виконанні / Фото przyslij przepis

Приготування:

  1. Листя капусти ретельно вимийте.
  2. Половинку розділіть на четвертинки, видаліть серцевину, а кожен шматочок наріжте ножем поперек на тонкі скибочки (вони повинні бути приблизно 1,5 сантиметра завширшки).
  3. Моркву почистіть та натріть на тертці з великими отворами. Цибулю почистіть і нашаткуйте на дрібні кубики.
  4. Викладіть помідори в миску і залийте їх окропом.
  5. Приблизно через 2 хвилини зніміть шкірку, розріжте їх навпіл і вийміть насіння.
  6. М'якоть наріжте кубиками і додайте до капусти.
  7. Кріп промийте в холодній воді та подрібніть.
  8. Помістіть його в окрему миску і додайте оливкову олію, лимонний сік, приправте свіжомеленим перцем і сіллю.
  9. Все ретельно перемішайте.
  10. Готовою заправкою полийте овочі. Змішайте інгредієнти до поєднання.
  11. Подавайте салат з молодої капусти та моркви відразу або охолодивши його в холодильнику протягом декількох хвилин.