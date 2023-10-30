Щороку Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у День всіх святих. Подейкують, що саме в цей час привиди та інша нечисть вільно може ходити серед смертних. Здавна, аби відлякати їх, люди одягалися у моторошні костюми та виставляли гарбузи з ліхтарями на ґанки.

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24 канал підготував до Геловінської вечірки кілька варіантів смаколиків, які ви зможете приготувати та здивувати рідних чи друзів. Черпайте натхнення разом з нами та святкуйте Геловін 2023 весело.

Гарбузи з листкового тіста з корицею



Тістечка на Геловін / Фото fox and briar

Кошики з пісочного тіста з гарбузовою начинкою



Тістечка на Геловін / Фото inspiredbycharm

Фруктові кошики в апельсинах



Фруктовий кошик в апельсині / Фото kiddycharts

Сирна закуска з часником



Сирна закуска / Фото inspired by charm

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів твердого сиру;

– свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для панірування:

– начос;

– мелена копчена паприка;

– кунжут.

Приготування:

У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.

Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.

За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.

Закуска до столу готова.

Сосиски в тісті "Мумії"



Сосиски в тісті / Фото chelseas messy a pron

Інгредієнти:

– упаковка листкового тіста;

– молочні сосиски;

– яєчний жовток для змащування;

– кетчуп та майонез для соусу.

Приготування:

Заздалегідь розморожуємо готове тісто. Нарізаємо його тонкими і довгими полосками.

Кожну з них намотуємо на сосиску без плівки.

Змащуємо сосиски в тісті яєчним жовтком та відправляємо випікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин.

Подаємо з соусом з кетчупу та майонезу.

Смачного!

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