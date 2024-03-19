Этому салату следует дать немного "постоять" и пропитаться соусом. Именно тогда можно почувствовать, как раскрываются все его "нотки" и насколько он вкусный. Эта закуска одновременно нежный и яркий вкус.

Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт салата из капусты и картофеля

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм молодой капусты;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 700 грамм вареного картофеля;

– 250 грамм репчатого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 250 грамм маринованных огурцов;

– зелень петрушки по вкусу.

Заправка:

– 130 миллилитров растительного масла;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 1 столовая ложка горчицы;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Овощи тщательно промойте. Капусту мелко нашинкуйте. В отдельной емкости соедините растительное масло, уксус и соль. Вылейте эту заправку к капусте и оставьте ее минимум на 30 минут мариноваться. Лук нарежьте полукольцами, а затем обжарьте на растительном масле до выраженной румяности. В конце жарки всыпьте к нему пропущенный через пресс чеснок. Картофель отварите в мундире, дайте остыть и нарежьте крупными кубиками. Через 30 минут, когда капуста промаринуется, добавьте к ней нарезанный картофель. Также всыпьте в миску с капустой жареный лук с чесноком и нарезанные тонкими кружочками маринованные огурцы. Для соуса в масло влейте холодное молоко и пробейте блендером около 10 секунд. Масса сразу станет белой и густой. После этого добавьте горчицу, соль, перец и ароматные травы. Снова пробивайте блендером еще 10 секунд. Влейте соус к салату и всыпьте порубленную петрушку. Все тщательно снова перемешайте.

Это очень вкусно: как приготовить рыбу по-гречески.