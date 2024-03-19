Этому салату следует дать немного "постоять" и пропитаться соусом. Именно тогда можно почувствовать, как раскрываются все его "нотки" и насколько он вкусный. Эта закуска одновременно нежный и яркий вкус.
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Рецепт салата из капусты и картофеля
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Овощи тщательно промойте.
- Капусту мелко нашинкуйте.
- В отдельной емкости соедините растительное масло, уксус и соль.
- Вылейте эту заправку к капусте и оставьте ее минимум на 30 минут мариноваться.
- Лук нарежьте полукольцами, а затем обжарьте на растительном масле до выраженной румяности.
- В конце жарки всыпьте к нему пропущенный через пресс чеснок.
- Картофель отварите в мундире, дайте остыть и нарежьте крупными кубиками. Через 30 минут, когда капуста промаринуется, добавьте к ней нарезанный картофель.
- Также всыпьте в миску с капустой жареный лук с чесноком и нарезанные тонкими кружочками маринованные огурцы.
- Для соуса в масло влейте холодное молоко и пробейте блендером около 10 секунд. Масса сразу станет белой и густой. После этого добавьте горчицу, соль, перец и ароматные травы. Снова пробивайте блендером еще 10 секунд.
- Влейте соус к салату и всыпьте порубленную петрушку. Все тщательно снова перемешайте.