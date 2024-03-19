Цьому салату слід дати трішки "постояти" і просочитися соусом. Саме тоді можна відчути, як розкриваються всі його "нотки" і наскільки він смачний. Ця закуска одночасно ніжний та яскравий смак.

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Рецепт салату з капусти та картоплі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів молодої капусти;

– 5 столових ложок олії;

– 1 столова ложка оцту;

– 700 грамів вареної картоплі;

– 250 грамів ріпчастої цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– 250 грамів маринованих огірків;

– зелень петрушки до смаку.

Заправка:

– 130 мілілітрів олії;

– 70 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка гірчиці;

– спеції до смаку.

Приготування:

Овочі ретельно промийте. Капусту дрібно нашаткуйте. В окремій ємкості з’єднайте рослинну олію, оцет і сіль. Вилийте цю заправку до капусти і залиште її мінімум на 30 хвилин маринуватися. Цибулю наріжте півкільцями, а потім обсмажте на олії до вираженої рум’яності. Вкінці смаження всипте до неї пропущений через прес часник. Картоплі відваріть у мундирі, дайте охолонути та наріжте великими кубиками. Через 30 хвилин, коли капуста промаринується, додайте до неї нарізану картоплю. Також всипте у миску з капустою смажену цибулю з часником та нарізані тонкими кружечками мариновані огірки. Для соусу в олію влийте холодне молоко і пробийте блендером близько 10 секунд. Маса одразу стане білою та густою. Після цього додайте гірчицю, сіль, перець і ароматні трави. Знову пробивайте блендером ще 10 секунд. Влийте соус до салату та всипте посічену петрушку. Все ретельно знову перемішайте.

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