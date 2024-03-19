Цьому салату слід дати трішки "постояти" і просочитися соусом. Саме тоді можна відчути, як розкриваються всі його "нотки" і наскільки він смачний. Ця закуска одночасно ніжний та яскравий смак.
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Рецепт салату з капусти та картоплі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі ретельно промийте.
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- В окремій ємкості з’єднайте рослинну олію, оцет і сіль.
- Вилийте цю заправку до капусти і залиште її мінімум на 30 хвилин маринуватися.
- Цибулю наріжте півкільцями, а потім обсмажте на олії до вираженої рум’яності.
- Вкінці смаження всипте до неї пропущений через прес часник.
- Картоплі відваріть у мундирі, дайте охолонути та наріжте великими кубиками. Через 30 хвилин, коли капуста промаринується, додайте до неї нарізану картоплю.
- Також всипте у миску з капустою смажену цибулю з часником та нарізані тонкими кружечками мариновані огірки.
- Для соусу в олію влийте холодне молоко і пробийте блендером близько 10 секунд. Маса одразу стане білою та густою. Після цього додайте гірчицю, сіль, перець і ароматні трави. Знову пробивайте блендером ще 10 секунд.
- Влийте соус до салату та всипте посічену петрушку. Все ретельно знову перемішайте.