Спробуйте приготувати картопляну запіканку. Соковиті курячі рулетики чудово її доповнять.

Буде смачно 10 хвилин – і готово: готуємо класичний "Дністер" – найкращий святковий рецепт

Запіканка з картоплею і курячими рулетиками

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте картоплю та поріжте її кружальцями. Додайте сіль, перець, паприку, сухі трави, олію та перемішайте.
  2. Сулугуні натріть на дрібну терку. Додайте часник, подрібнений кріп, майонез чи сметану та перемішайте.
  3. Куряче філе розріжте вздовж на 2 частини. Кожну добре відбийте, посоліть та поперчіть.
  4. Покладіть на філе начинку та загорніть рулетиками. Проштрикніть їх кількома шпажками та наріжте.
  5. Викладіть картоплю у форму для запікання. Рулетики на шпажках покладіть зверху.
  6. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин.