Спробуйте приготувати картопляну запіканку. Соковиті курячі рулетики чудово її доповнять.
Буде смачно 10 хвилин – і готово: готуємо класичний "Дністер" – найкращий святковий рецепт
Запіканка з картоплею і курячими рулетиками
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте картоплю та поріжте її кружальцями. Додайте сіль, перець, паприку, сухі трави, олію та перемішайте.
- Сулугуні натріть на дрібну терку. Додайте часник, подрібнений кріп, майонез чи сметану та перемішайте.
- Куряче філе розріжте вздовж на 2 частини. Кожну добре відбийте, посоліть та поперчіть.
- Покладіть на філе начинку та загорніть рулетиками. Проштрикніть їх кількома шпажками та наріжте.
- Викладіть картоплю у форму для запікання. Рулетики на шпажках покладіть зверху.
- Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин.