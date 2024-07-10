Це смачна консервація з насінням гірчиці та лавровим листом. Такі огірочки чудово смакуватимуть з будь-яким гарніром.
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Огірки по-фінськи
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Замочіть огірки у воді на 2 – 3 години.
- Потім відріжте кінчики та наріжте великими шматочками (на 3 – 4 частини).
- Для цього рецепту підійдуть як маленькі, так і середні огірки.
- Для маринаду використовуйте велику каструлю (4 – 5 літрів), налийте воду, додайте цукор, сіль, лавровий лист та насіння гірчиці.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Потім додайте оцет і знову доведіть маринад до кипіння.
- Викладіть підготовлені огірки в маринад і залиште в каструлі, поки вони не змінять колір на оливковий, приблизно на 4 – 5 хвилин. За допомогою шумівки акуратно вийміть огірки з маринаду.
- Стерилізуйте банки та кришки.
- Промийте банки у проточній воді з миючим засобом або харчовою содою.
- Стерилізуйте в духовці при температурі 180 градусів, на пару або в мікрохвильовій печі.
- Кришки кип'ятіть у каструлі з водою протягом 5 – 10 хвилин.
- Розкладіть огірки в чисті банки та залийте гарячим маринадом.
- Закатайте банки, переверніть догори дном і за бажанням накрийте щільною тканиною.
- Після охолодження приберіть консервацію у прохолодне темне місце.