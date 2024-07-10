Це смачна консервація з насінням гірчиці та лавровим листом. Такі огірочки чудово смакуватимуть з будь-яким гарніром.

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Огірки по-фінськи

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Замочіть огірки у воді на 2 – 3 години.
  2. Потім відріжте кінчики та наріжте великими шматочками (на 3 – 4 частини).
  3. Для цього рецепту підійдуть як маленькі, так і середні огірки.
  4. Для маринаду використовуйте велику каструлю (4 – 5 літрів), налийте воду, додайте цукор, сіль, лавровий лист та насіння гірчиці.
  5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Потім додайте оцет і знову доведіть маринад до кипіння.
  6. Викладіть підготовлені огірки в маринад і залиште в каструлі, поки вони не змінять колір на оливковий, приблизно на 4 – 5 хвилин. За допомогою шумівки акуратно вийміть огірки з маринаду.
  7. Стерилізуйте банки та кришки.
  8. Промийте банки у проточній воді з миючим засобом або харчовою содою.
  9. Стерилізуйте в духовці при температурі 180 градусів, на пару або в мікрохвильовій печі.
  10. Кришки кип'ятіть у каструлі з водою протягом 5 – 10 хвилин.
  11. Розкладіть огірки в чисті банки та залийте гарячим маринадом.
  12. Закатайте банки, переверніть догори дном і за бажанням накрийте щільною тканиною.
  13. Після охолодження приберіть консервацію у прохолодне темне місце.