Лиза Глинская предлагает пять рецептов глазури, которые вы легко можете приготовить в домашних условиях. Для украшения выпечки рекомендует использовать – измельченные орехи (фисташка), апельсиновые, лимонные цукаты, вяленую вишню, сублимированную малину, орешки в карамели, попкорн, сухие цветы, шоколадные фигуры. Фантазии нет предела. Выбирайте, какой вам нравится.
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– классическая белковая глазурь
- Соедините все ингредиенты, взбейте миксером или в чаше комбайна.
- Задекорируйте пасхи, оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.
– швейцарская меренга
- В миске соедините белок с сахаром, поставьте на паровую баню, помешивая, растопите сахар.
- Взбейте в чаше комбайна белок с сахаром. Меренга застывает в течение 2-6 часов, не осыпается.
– сахарная глазурь на желатине
- В миске с водой замочите желатин.
- Соедините воду с сахаром, варите и доведите до кипения сироп в течение одной минуты, добавьте желатин, перемешайте. Взбейте до однородной консистенции.
Глазурь застывает в течение 10-12 часов, остается мягкой.
– ягодная глазурь
- В миске с водой замочите желатин.
- Соедините ягодное пюре с сахаром, поставьте на огонь, разогрейте до растворения сахара. Далее – добавьте желатин, перемешайте, взбейте до однородной консистенции до полного застывания. Глазурь застывает в течение 10-12 часов, остается мягкой.
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– шоколадная глазурь
- В кастрюле растопите шоколад с маслом.
- Смажьте пасху, задекорируйте орехами или сублимированной малиной.
– желтки с молоком
- В миске соедините желток с молоком, перемешайте до однородной консистенции.
- Украсьте цветами из теста. Приятного аппетита!