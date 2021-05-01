Лиза Глинская предлагает пять рецептов глазури, которые вы легко можете приготовить в домашних условиях. Для украшения выпечки рекомендует использовать – измельченные орехи (фисташка), апельсиновые, лимонные цукаты, вяленую вишню, сублимированную малину, орешки в карамели, попкорн, сухие цветы, шоколадные фигуры. Фантазии нет предела. Выбирайте, какой вам нравится.

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– классическая белковая глазурь

Ингредиенты:

– 120 граммов сахарной пудры;

– 30 граммов белка;

– лимонная кислота.

Соедините все ингредиенты, взбейте миксером или в чаше комбайна. Задекорируйте пасхи, оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.

– швейцарская меренга

Ингредиенты:

– 150 граммов белка;

– 300 граммов сахара.

В миске соедините белок с сахаром, поставьте на паровую баню, помешивая, растопите сахар. Взбейте в чаше комбайна белок с сахаром. Меренга застывает в течение 2-6 часов, не осыпается.

– сахарная глазурь на желатине

Ингредиенты:

– 180 граммов сахара;

– 70 миллилитров воды;

– 6 граммов желатина + 30 миллилитров воды.

В миске с водой замочите желатин. Соедините воду с сахаром, варите и доведите до кипения сироп в течение одной минуты, добавьте желатин, перемешайте. Взбейте до однородной консистенции.

Глазурь застывает в течение 10-12 часов, остается мягкой.

– ягодная глазурь

Ингредиенты:

– 60 граммов ягодного пюре (без косточки);

– 120 граммов сахара;

– 5 граммов желатина + 25 миллилитров воды.

В миске с водой замочите желатин. Соедините ягодное пюре с сахаром, поставьте на огонь, разогрейте до растворения сахара. Далее – добавьте желатин, перемешайте, взбейте до однородной консистенции до полного застывания. Глазурь застывает в течение 10-12 часов, остается мягкой.

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– шоколадная глазурь

Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 10 миллилитров рафинированного растительного масла.

В кастрюле растопите шоколад с маслом. Смажьте пасху, задекорируйте орехами или сублимированной малиной.

– желтки с молоком