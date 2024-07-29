Основой этого мороженого является подслащенное сгущенное молоко, а взбитые сливки дополняют десерт. Его можно произвольно менять, добавляя специи, фрукты, сухофрукты, шоколад или даже вафли.

Интересно Божественный вкус за каких-то 30 минут: как быстро сделать знаменитый торт

Домашнее мороженое

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Охладите сливки и молоко в холодильнике – перед взбиванием они должны быть очень холодными.
  2. В высокую чашу или чашу планетарного миксера перелейте сливки и взбивайте на средне-высокой мощности миксера, пока крем не достигнет густоты.
  3. Сливки взбивайте до тех пор, пока не опустятся пики.
  4. Во взбитые сливки влейте подслащенную сгущенку, тщательно перемешайте и перелейте в емкость.
  5. Накройте емкость и заморозьте мороженое минимум на 6 часов, а лучше на ночь.