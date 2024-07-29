Основой этого мороженого является подслащенное сгущенное молоко, а взбитые сливки дополняют десерт. Его можно произвольно менять, добавляя специи, фрукты, сухофрукты, шоколад или даже вафли.
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Домашнее мороженое
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Охладите сливки и молоко в холодильнике – перед взбиванием они должны быть очень холодными.
- В высокую чашу или чашу планетарного миксера перелейте сливки и взбивайте на средне-высокой мощности миксера, пока крем не достигнет густоты.
- Сливки взбивайте до тех пор, пока не опустятся пики.
- Во взбитые сливки влейте подслащенную сгущенку, тщательно перемешайте и перелейте в емкость.
- Накройте емкость и заморозьте мороженое минимум на 6 часов, а лучше на ночь.