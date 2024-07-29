Основою цього морозива є підсолоджене згущене молоко, а збиті вершки доповнюють десерт. Його можна довільно змінювати, додаючи спеції, фрукти, сухофрукти, шоколад або навіть вафлі.

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Домашнє морозиво

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Охолодіть вершки та молоко в холодильнику – перед збивання вони повинні бути дуже холодними.
  2. У високу чашу або чашу планетарного міксера перелийте вершки і збивайте на середньо-високій потужності міксера, поки крем не досягне густоти.
  3. Вершки збивайте до тих пір, поки не опустяться піки.
  4. У збиті вершки влийте підсолоджене згущене молоко, ретельно перемішайте та перелийте в ємність.
  5. Накрийте ємність і заморозьте морозиво щонайменше на 6 годин, а краще на ніч.