Найважче у цьому рецепті – дочекатися застигання морозива. На це піде орієнтовно 4 години, проте все залежить від вашої морозильної камери.
Буде смачно Смачніший, ніж в найкращій кондитерській: готуємо ідеальний штрудель
Домашнє морозиво
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У блендері або кухонному комбайні з'єднайте банан, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор.
- Розлийте суміш у форми для ескімо. Накрийте та рівно поставте у морозильну камеру. Залиште принаймні на 4 години.
- Після цього дістаньте морозиво з форми та подавайте. Якщо воно дістається погано, занурте форму у гарячу воду на кілька секунд. Вона розморозить верхній шар морозива, тож воно легко вийде.