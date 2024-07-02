Такі сирки без страху можна давати дітям. Адже всі інгредієнти – натуральні.
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Натуральні глазуровані сирки
- Час: 40 хвилин + 3 години
- Порцій: 12
Дивіться, як готувати домашні глазуровані сирки: відео
Приготування:
- Пробийте полуницю занурювальним блендером до консистенції пюре. Додайте лимонний сік та перемішайте.
- Змішайте в сотейнику полуничне пюре, цукор та крохмаль. Поставте на плиту, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Пюре має прокипіти 30 – 40 секунд, щоб крохмаль заварився.
- Накрийте пюре харчовою плівкою в контакт до охолодження. Після цього зніміть харчову плівку, перемішайте та перекладіть в кондитерський мішок або кульок.
- Змішайте кисломолочний сир з цукровою пудрою, ванільним цукром та маслом кімнатної температури. Пробийте блендером до однорідності та перекладіть в кондитерський мішок.
- Використовуючи харчову плівку сформуйте сирки з начинкою та відправте їх в морозильну камеру на 2 – 2,5 години.
- Змішайте шоколад та олію. Розтопіть в мікрохвильовці, після чого перекладіть у високу склянку.
- Розгорніть сирок, наколіть його на шпажку та швидко занурте в глазур. Коли вона стає матовою, сирок можна знімати зі шпажки.
- Відправте сирки в холодильник, щоб вони повністю розморозились.