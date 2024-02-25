Щоб зробити льодяники, потрібно всього 2 інгредієнти. Вони вийдуть натуральними та смачними.

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Домашні цукерки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Змастіть олією форми для льодяників. Це можуть бути силіконові формочки для льоду чи цукерок, звичайний пергаментний папір тощо.
  2. У каструлю з товстим дном всипте цукор, влийте воду і за бажанням додайте лимонний сік. Увімкніть повільний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Варіть карамель на мінімальному вогні приблизно 7 – 10 хвилин, постійно помішуючи.
  3. Готовність перевірте в мисці з холодною водою – капніть туди трохи карамелі. Якщо крапля швидко застигла, то основа готова.
  4. У готову суміш за бажанням додайте харчові барвники або натуральні соки.
  5. Розлийте сироп по змазаних олією формах і застроміть шпажки. Залиште в холодному місці на 15 хвилин для застигання.