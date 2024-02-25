Щоб зробити льодяники, потрібно всього 2 інгредієнти. Вони вийдуть натуральними та смачними.

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Домашні цукерки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти :

– 200 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 5 мілілітрів лимонного соку;

– харчові барвники або соки за бажанням;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Змастіть олією форми для льодяників. Це можуть бути силіконові формочки для льоду чи цукерок, звичайний пергаментний папір тощо. У каструлю з товстим дном всипте цукор, влийте воду і за бажанням додайте лимонний сік. Увімкніть повільний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Варіть карамель на мінімальному вогні приблизно 7 – 10 хвилин, постійно помішуючи. Готовність перевірте в мисці з холодною водою – капніть туди трохи карамелі. Якщо крапля швидко застигла, то основа готова. У готову суміш за бажанням додайте харчові барвники або натуральні соки. Розлийте сироп по змазаних олією формах і застроміть шпажки. Залиште в холодному місці на 15 хвилин для застигання.

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