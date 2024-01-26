Радимо вам скористатися цим рецептом цукерок "Баунті". На їхнє приготування треба зовсім мало часу.

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Рецепт домашніх цукерок "Баунті"

Час : 10 хвилин + кілька годин на стабілізацію

: 10 хвилин + кілька годин на стабілізацію Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів кокосової стружки;

– 220 грамів згущеного молока;

– 200 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

Кокосову стружку поступово змішайте зі згущеним молоком. Має вийти густа маса, яка не буде розтікатися. Викладіть масу на деко з пергаментом у формі цукерок, накрийте зверху плівкою і поставте в морозилку на 20 – 30 хвилин. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. У застиглі цукерки увіткніть вилку і занурте кожну в розтоплений шоколад. Залиште в холодильнику ще на кілька годин для застигання.

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