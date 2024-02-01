Такий сир можна намазувати на хліб чи використовувати у різноманітних стравах. Зокрема, маскарпоне треба для тирамісу.

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Рецепт домашнього крем-сиру

  • Час: 5 хвилин + 5 – 6 годин на стабілізацію
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. У каструлі з'єднайте молоко, сметану, сіль та цукор.
  2. Підігрійте до температури 60 градусів.
  3. Поставте друшляк на миску та застеліть його марлею чи мусліном.
  4. Вилийте суміш у друшляк та відправте у холодильник на 6 годин.