Приготовленная собственноручно колбаса не только превзойдет много магазинных вариантов, но и наполнит ваш дом неповторимым ароматом. Этот простой рецепт точно станет по силам кулинара с любым уровнем подготовки.

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Рецепт домашней колбасы

Время: 3 часа

Порций: 4

Такая ароматная и вкусная / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 500 грамм куриного филе;

– 500 грамм свинной шеи;

– 1 свиная кишка (примерно 2 – 3 метра);

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка черного перца (молотого);

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка тимьяна (сушеный);

– 2 – 3 зубчика чеснока (мелко нарезанные).

Приготовление:

Куриное филе и свинину нужно как можно мельче нарезать или перемолоть на мясорубке. Добавьте в фарш соль, перец, паприку, тимьян и чеснок. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Вымочите кишку в воде хотя бы 30 минут. Тщательно ее промойте, один конец обвяжите нитью. Наполните кишку фаршем, оставляя небольшое свободное пространство на конце для расширения. Колбаса не должна быть плотной, чтобы не лопнула при жарке. Завяжите другой конец кишки. Уложите колбаски в холодильник на 5 часов. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите колбасу на противень. Выпекайте в духовке в течение 1,5 – 2 часов или до тех пор, пока она не станет золотой и готовой внутри. Извлеките колбасу из духовки и оставьте ее немного выстаиваться перед разрезанием.

Совет:

По желанию добавить в фарш 2 столовых ложки коньяка для хорошего аромата.

Приятного аппетита!

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