Приготовленная собственноручно колбаса не только превзойдет много магазинных вариантов, но и наполнит ваш дом неповторимым ароматом. Этот простой рецепт точно станет по силам кулинара с любым уровнем подготовки.
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Рецепт домашней колбасы
Время: 3 часа
- Порций: 4
Такая ароматная и вкусная / Фото unsplash
Приготовление:
- Куриное филе и свинину нужно как можно мельче нарезать или перемолоть на мясорубке.
- Добавьте в фарш соль, перец, паприку, тимьян и чеснок. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Вымочите кишку в воде хотя бы 30 минут.
- Тщательно ее промойте, один конец обвяжите нитью.
- Наполните кишку фаршем, оставляя небольшое свободное пространство на конце для расширения.
- Колбаса не должна быть плотной, чтобы не лопнула при жарке.
- Завяжите другой конец кишки.
- Уложите колбаски в холодильник на 5 часов.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите колбасу на противень.
- Выпекайте в духовке в течение 1,5 – 2 часов или до тех пор, пока она не станет золотой и готовой внутри.
- Извлеките колбасу из духовки и оставьте ее немного выстаиваться перед разрезанием.
Совет:
- По желанию добавить в фарш 2 столовых ложки коньяка для хорошего аромата.
Приятного аппетита!