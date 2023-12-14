Приготована власноруч ковбаса не тільки перевершить багато магазинних варіантів, але й наповнить ваш дім неповторним ароматом. Цей простий рецепт точно стане до снаги кулінару із будь-яким рівнем підготовки.
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Рецепт домашньої ковбаси
Час: 3 години
- Порцій: 4
Така ароматна та смачна / Фото unsplash
Приготування:
- Куряче філе та свинину потрібно якомога дрібніше нарізати або перемолоти на мясорубці.
- Додайте до фаршу сіль, перець, паприку, тим'ян та часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Вимочіть кишку у воді хоча б 30 хвилин.
- Ретельно її промийте, один кінець обв'яжіть ниткою.
- Наповніть кишку фаршем, залишаючи невеликий вільний простір на кінці для розширення.
- Ковбаса не повинна бути щільною, щоб не лопнула при смаженні.
- Зав'яжіть інший кінець кишки.
- Покладіть ковбаски в холодильник на 5 годин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть ковбасу на деко.
- Випікайте в духовці впродовж 1,5 – 2 годин або до того часу, поки вона не стане золотою та готовою всередині.
- Вийміть ковбасу з духовки та залиште її трошки вистоюватися перед розрізанням.
Порада:
- За бажанням додати в фарш 2 столові ложки коньяку для гарного аромату.
Смачного!