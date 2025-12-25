Колбаса получается насыщенной на вкус, не сухой и прекрасно подходит для праздничного стола или семейного ужина. Да, придется немного повозиться с кишками, зато результат точно того стоит, информирует 24 Канал со ссылкой на блог Владимира Ярославского.

Колбаску обожаю, но часто она кажется мне суховатой, поэтому на этот раз добавил картофель. Были мысли еще и о тыкве – но это уже в следующий раз,

– делится Владимир Ярославский.

Как приготовить домашнюю колбасу?

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 250 граммов сала;

– 200 граммов картофеля;

– 20 граммов сушеного чеснока;

– 5 граммов молотого мускатного ореха;

– молотый черный перец по вкусу;

– молотый душистый перец по вкусу;

– 9 граммов соли;

– копченая паприка по вкусу;

– 100 миллилитров холодной воды.

Приготовление:

Отмерьте 250 граммов свинины и 50 граммов сала, перекрутите их через мясорубку. Остальное мясо и сало нарежьте мелким кубиком. Картофель почистите и также пропустите через мясорубку. Добавьте его к фаршу вместе с солью, сушеным чесноком, мускатным орехом и перцем. Хорошо перемешайте. Соедините перекрученную массу с нарезанным мясом и салом, влейте холодную воду и тщательно вымешайте фарш, слегка выбивая его для плотности. Предварительно засоленную кишку наполните фаршем примерно на две трети объема. Сделайте несколько проколов иглой, чтобы во время запекания выходила лишняя жидкость. Выложите колбасу на противень, добавьте немного воды и запекайте при температуре 180 градусов около 25 минут. В середине запекания переверните колбасу, чтобы она равномерно подрумянилась с обеих сторон.

Смотрите, как приготовить домашнюю колбасу: видео

Как правильно выбрать мясо и оболочку для домашней колбасы

Для домашней колбасы лучше всего подойдет свиная лопатка – она нежная, сочная и содержит оптимальное количество жира, что обеспечивает насыщенный вкус и правильную текстуру готового изделия, говорит SHUBA.

Что касается оболочки, есть два удобных варианта. Можно выбрать готовую натуральную оболочку в супермаркете – она уже очищена и подготовлена к использованию. Или же подготовить свиные кишки самостоятельно: их нужно тщательно промыть, очистить и замочить в воде с добавлением уксуса, чтобы устранить запах и сделать оболочку эластичной.

Что еще приготовить на праздники?