Обов'язково спробуйте втілити його в життя. Такі перці вам точно сподобаються.

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Фаршировані перці

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 перців;

– 400 грамів фаршу;

– 2 цибулини;

– 2 морквини;

– 1 зубчик часнику;

– паприка, карі, сіль, перець до смаку;

– олія для смаження.

Заливка:

– 250 мілілітрів томату;

– 1 цибулина;

– 2 морквини;

– 1 перець.

Дивіться, як приготувати фаршировані перці: відео

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на терці. Обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки. Додайте фарш і натертий часник, посоліть до смаку. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого зніміть з плити. До фаршу додайте улюблені спеції. Добре перемішайте. Перці гарно промийте та зріжте верхню частину з хвостиком. Почистьте від насіння та зайвої шкірки, посоліть та наповніть підсмаженим фаршем. Накрийте "шапочкою". Для засмажки обсмажте дрібно порізану цибулю та натерту моркву до золотистої скоринки, додайте довільно порізаний перець та томат. Залийте перці заливкою та поставте в розігріту до 180 градусів на 35 – 45 хвилин.

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