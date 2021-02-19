Фокача зі стручковою квасолею: рецепт Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами своїм улюбленим рецептом пирога зі стручковою квасолею.
Джерело:Інстаграм Джеймі Олівера
Фокача популярна в італійській кухні. Корж, який готують як основу для піци з додаванням дріжджів. Фокачі бувають солоні й солодкі.
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Фокача зі стручковою квасолею
- Для приготування пирога ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю.
- У мисці з тепловою водою (300 мілілітрів) змішайте дріжджі, залиште на декілька хвилин. Дріжджі додайте у борошно, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште на 1 годину при кімнатній температурі.
- Почистіть часник, подрібніть ножем.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Сир натріть на тертці.
- У мисці з'єднайте часник з петрушкою, додайте оливкову олію, тертий сир, лимонний сік, цедру, перемішайте. Помийте стручкову квасолю, змішайте з часником.
- Деко змастіть маслом, присипте панірувальними сухарями.
- Тісто розкатайте на два коржі. Викладіть один корж на деко, викладіть начинку, розподіліть, зверху накрийте другим коржем, збризніть оливковою олією з сіллю.
- Розігрійте духовку до 220 градусів, відправте запікатись 25 хвилин до золотої скоринки.
- Викладіть готовий пиріг на тарілку. Смачного!
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