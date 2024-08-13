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Ікра з баклажанів

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми баклажанів;

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 3 оселедці;

– 1 цибуля;

– 1 кілограм томатів;

– 4 скибки батона;

– 3 яйця;

– оцет, сіль, олія до смаку.

Приготування:

Баклажани й солодкий перець запечіть у духовці до готовності. Після цього почистьте їх від шкірки та насіння. Дрібно наріжте. Яйця відваріть на круто та почистьте. Оселедці замочіть у воді на годину. Потім розберіть рибу на філе. Цибулю почистьте. Також зніміть шкірку з помідорів, а з батона зріжте скоринку. Подавіть руками та перемішайте томати, варені яйця і хліб. Пропустіть через м'ясорубку оселедець, цибулю та томатну масу. Усі інгредієнти ретельно вимішайте. Влийте у суміш трохи оцту, кілька ложок олії, присоліть, перемішайте і скуштуйте. Доведіть до смаку, додаючи оцет, олію чи сіль.

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