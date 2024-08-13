Зокрема, радимо приготувати форшмак з баклажанів. Така страва сподобається всім.
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Ікра з баклажанів
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Баклажани й солодкий перець запечіть у духовці до готовності. Після цього почистьте їх від шкірки та насіння. Дрібно наріжте.
- Яйця відваріть на круто та почистьте.
- Оселедці замочіть у воді на годину. Потім розберіть рибу на філе.
- Цибулю почистьте. Також зніміть шкірку з помідорів, а з батона зріжте скоринку.
- Подавіть руками та перемішайте томати, варені яйця і хліб. Пропустіть через м'ясорубку оселедець, цибулю та томатну масу. Усі інгредієнти ретельно вимішайте.
- Влийте у суміш трохи оцту, кілька ложок олії, присоліть, перемішайте і скуштуйте. Доведіть до смаку, додаючи оцет, олію чи сіль.