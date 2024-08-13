Зокрема, радимо приготувати форшмак з баклажанів. Така страва сподобається всім.

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Ікра з баклажанів

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Баклажани й солодкий перець запечіть у духовці до готовності. Після цього почистьте їх від шкірки та насіння. Дрібно наріжте.
  2. Яйця відваріть на круто та почистьте.
  3. Оселедці замочіть у воді на годину. Потім розберіть рибу на філе.
  4. Цибулю почистьте. Також зніміть шкірку з помідорів, а з батона зріжте скоринку.
  5. Подавіть руками та перемішайте томати, варені яйця і хліб. Пропустіть через м'ясорубку оселедець, цибулю та томатну масу. Усі інгредієнти ретельно вимішайте.
  6. Влийте у суміш трохи оцту, кілька ложок олії, присоліть, перемішайте і скуштуйте. Доведіть до смаку, додаючи оцет, олію чи сіль.