В гиде 57 ресторанов представлены впервые и только один ресторан получил три звезды. Подробности – читайте в материале.

18 января 2021 года компания Michelin представила новый гастрономический путеводитель ресторанами Франции. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Презентация состоялась в ресторане, расположенном на втором этаже Эйфелевой башни. В отличие от предыдущих лет церемония прошла с ограниченным количеством людей. Трансляция была осуществлена ​​через социальные сети.

В гид вошло 638 ​​ресторана, среди них 57 ресторанов представлены впервые. Одну звезду получили 54 ресторана, в том числе новые рестораны, которые получили награду впервые – MoSuke, Le Trente-Trois, Gaya par Pierre Gagnaire, Pantagruel, Oxte, Shabour расположены в Париже и Ochre в Рюэй-Мальмезон.

Кроме того, шеф-повар Мори Секо ресторана MoSuke получил награду в номинации "Молодой шеф-повар 2021". Лучшим сомелье страны была признана Ванесса Массе ресторана Pure and V, расположенного в Ницце.

Второй год подряд гид называет рестораны за экологическую гастрономию и защиту окружающей среды. В этом году 33 ресторана получили "Зеленую звезду Michelin".

Две звезды получили шеф-повар Элен Дарроз ресторана Marsan (Париж) и Седрик Декерт ресторана La Merise (Лаубах, Эльзас). Александр Мацциа – шеф-повар ресторана АМ, расположенный в Марселе, единственный, кто получил три звезды.

Путеводитель "Мишлен" – самый известный и влиятельный из современных ресторанных рейтингов, издаваемый компанией по производству шин Michelin с 1900 года.

Напомним, эксперты ресторанного гида Michelin ответили на комментарии украинцев, после скандала насчет национальной принадлежности борща.