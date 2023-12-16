Зробіть ці голубці однією з 12 страв на Святвечір. Наші предки томили їх в печі, однак і на плиті вони чудово вдадуться.

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Голубці з картоплею – традиційний рецепт

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 качан капусти середніх розмірів;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 велика цибулина;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю.

Приготування:

Поставте грітися кілька літрів води у великій каструлі. Поки вона закипає, почистьте капусту від верхнього листя та акуратно, не розрізаючи саму головку, виріжте качан. Зніміть каструлю з вогню та опустіть капусту в окріп так, щоб занурилися товсті частини листя. Закрийте каструлю кришкою і залиште на 15 – 30 хвилин. Тим часом зробіть начинку. Картоплю помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Змішайте начинку з сіллю і перцем. Далі поставте каструлю з начинкою на вогонь і доведіть її до густого стану, постійно помішуючи. Це необхідно для того, щоб начинка не потемніла і не втікала з листя під час тушкування голубців. Вийміть качан з каструлі, злийте зайву воду та обережно розберіть його на листя. Занадто щільні потовщення можна зрізати. На дно посуду, в якому варитимете голубці, обов'язково покладіть капустяний лист, щоб вони не пригоріли. Покладіть на лист 2 – 3 столові ложки начинки та заверніть голубець. Робіть це, поки капуста не закінчиться. Складайте голубці в каструлю щільно поряд один з одним. Потім залийте їх окропом, так щоб голубці були майже повністю прикриті. Готуйте на малому вогні близько півтори години, але стежте, щоб страва не підгоріла. Якщо буде потрібно, долийте ще окропу. Подавайте готові голубці з підливою.

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