С пельменями, приготовленными по этому рецепту, таких неприятностей не будет. Попробуйте – вам понравится.

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Пельмени – пошаговый рецепт

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов муки;

– 275 миллилитров холодной воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Начинка:

– 400 граммов фарша;

– 2 лука;

– 100 миллилитров холодной воды или бульона;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как правильно приготовить пельмени: видео

Приготовление:

В холодную воду добавьте соль, уксус и растительное масло. Просейте муку и замесите туговатое тесто. Заверните его в пищевую пленку и дайте отдохнуть 20 – 30 минут. Для начинки к фаршу натрите лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавьте воду, соль, перец и любимые специи, перемешайте. Тесто поделите на две части. Одну положите в пакет, чтобы не обветривалось, а вторую раскатайте в тонкий пласт. Маленькой рюмкой выдавите кружочки. Выложите 0,5 чайной ложки начинки на каждый кружочек. Хорошо защепите края и выложите пельмени на поверхность, присыпанную мукой. Отварите пельмени в кипящей и подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком в течение 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность. В готовые пельмени добавьте масло и черный перец.

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