С пельменями, приготовленными по этому рецепту, таких неприятностей не будет. Попробуйте – вам понравится.
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Пельмени – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Смотрите, как правильно приготовить пельмени: видео
Приготовление:
- В холодную воду добавьте соль, уксус и растительное масло. Просейте муку и замесите туговатое тесто. Заверните его в пищевую пленку и дайте отдохнуть 20 – 30 минут.
- Для начинки к фаршу натрите лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавьте воду, соль, перец и любимые специи, перемешайте.
- Тесто поделите на две части. Одну положите в пакет, чтобы не обветривалось, а вторую раскатайте в тонкий пласт.
- Маленькой рюмкой выдавите кружочки. Выложите 0,5 чайной ложки начинки на каждый кружочек. Хорошо защепите края и выложите пельмени на поверхность, присыпанную мукой.
- Отварите пельмени в кипящей и подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком в течение 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность. В готовые пельмени добавьте масло и черный перец.