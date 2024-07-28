З пельменями, приготованими за цим рецептом, таких неприємностей не буде. Спробуйте – вам сподобається.
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Пельмені – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 4
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Приготування:
- У холодну воду додайте сіль, оцет і олію. Просійте борошно і замісіть тугувате тісто. Загорніть його у харчову плівку і дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
- Для начинки до фаршу натріть цибулю та часник на дуже дрібній терці. Додайте воду, сіль, перець та улюблені спеції, перемішайте.
- Тісто поділіть на дві частини. Одну покладіть в пакет, щоб не обвітрювалось, а другу розкачайте в тонкий пласт.
- Маленькою чаркою видавіть кружечки. Викладіть 0,5 чайної ложки начинки на кожен кружечок. Добре защепіть краї та викладіть пельмені на поверхню, присипану борошном.
- Відваріть пельмені в киплячій та підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перцю горошком протягом 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню. В готові пельмені додайте масло і чорний перець.