Обов'язково спробуйте скористатися цим елементарним рецептом. Хачапурі будуть, як з грузинського ресторану.
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Хачапурі по-аджарськи
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як готувати хачапурі по-аджарськи: відео
Приготування:
- Для тіста змішайте трішки підігріту воду і молоко, всипте цукор і дріжджі. Залиште на 10 хвилин для активізації дріжджів.
- Додайте сіль, олію і порціями введіть борошно. Замісіть м'яке та еластичне тісто. Залиште в теплому місці на 2 – 3 години.
- Тим часом сулугуні натріть на терку, а імеретинський сир порвіть руками.
- З'єднайте сири в одній мисці, додайте молоко або вершки, притрусіть борошном.
- Тісто поділіть на дві частини. Одну накрийте рушником, щоб не обвітрилось. Інший шматок розкачайте в еліпс. Краї защепіть на однаковій відстані та перенесіть тісто на пергамент.
- Відігніть трохи краї та рівномірно викладіть сир. Загніть краї до центру і відправте випікатися в розігріту до 180 градусів десь на 20 – 25 хвилин.
- На майже готовий хачапурі викладіть жовток по центру і запікайте ще десь 5 – 7 хвилин. Витягніть з духовки, покладіть зверху шматочок масла та гарно перемішайте начинку з жовтком.