Запечений хек з сирною скоринкою чудово поєднується зі свіжими овочами, гарніром з картоплі або рисом. Така страва швидко готується і вражає всіх своїм чудовим смаком.

Варто спробувати Смачніші, ніж котлети: готуємо м'ясні гнізда з апетитною начинкою – геніальний рецепт з фаршу

Рецепт хека під шубою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 хеки;

– 2 цибулини;

– 100 грамів твердого сиру;

– 100 грамів майонезу 67%;

– 2 чайні ложки приправи до риби;

– сіль до смаку.

Приготування:

Тушки хека почистьте, зріжте плавці, добре промийте і наріжте порційними шматочками. Перекладіть рибу у форму для запікання, посоліть і скропіть лимонним соком. Цибулю почистьте, наріжте тонкими півкільцями. Додайте майонез, приправу для риби та перемішайте. Викладіть цибулю на рибу, обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин. Після цього відправте рибу в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 35 хвилин. Тим часом натріть сир. Посипте ним рибу та запікайте ще 10 хвилин до розплавлення сиру.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати улюблену страву всіх чоловіків – крученики з начинкою.