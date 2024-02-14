Запечений хек з сирною скоринкою чудово поєднується зі свіжими овочами, гарніром з картоплі або рисом. Така страва швидко готується і вражає всіх своїм чудовим смаком.
Варто спробувати Смачніші, ніж котлети: готуємо м'ясні гнізда з апетитною начинкою – геніальний рецепт з фаршу
Рецепт хека під шубою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Тушки хека почистьте, зріжте плавці, добре промийте і наріжте порційними шматочками. Перекладіть рибу у форму для запікання, посоліть і скропіть лимонним соком.
- Цибулю почистьте, наріжте тонкими півкільцями. Додайте майонез, приправу для риби та перемішайте.
- Викладіть цибулю на рибу, обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Після цього відправте рибу в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 35 хвилин.
- Тим часом натріть сир. Посипте ним рибу та запікайте ще 10 хвилин до розплавлення сиру.