У цьому рецепті використовується чорниця. Однак ви можете взяти будь-які інші ягоди, які у вас є.

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Бріош з чорницею

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 125 мілілітрів теплого молока;

– 40 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 50 грамів м'якого вершкового масла;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– дрібка солі. Для чорничної начинки:

– 200 грамів свіжої чорниці;

– 45 грамів цукру;

– сік і цедра невеликого лимона. Для прикраси:

– 1 яєчний жовток;

– 1 столова ложка молока.

Приготування:

У каструлі змішайте чорницю, цукор, лимонну цедру та сік. Нагрівайте на середньому вогні, поки чорниця не лопне, а суміш трохи не загусне. Далі відставте в сторону і дайте охолонути. У миску висипте борошно, зробіть заглиблення в центрі, додайте в нього сухі дріжджі та влийте одну столову ложку теплого молока для активації дріжджів. Змішайте цукор, яйце, м'яке вершкове масло, тепле молоко і дрібку солі. Замісіть тісто до однорідної консистенції та залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно піднялося і збільшилося вдвічі. Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном поверхні в прямокутник. Рівномірно викладіть охолоджений чорничний джем. Заверніть тісто з довшого боку, а потім сформуйте просту косу у 2 пасма. Викладіть косичку у форму для батона, застелену пергаментним папером, і дайте їй піднятися ще 15 – 20 хвилин. Змастіть поверхню жовтково-молочною сумішшю. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте плетінку в розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки. Потім вийміть з духовки і дайте повністю охолонути.

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