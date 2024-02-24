У цьому рецепті використовується чорниця. Однак ви можете взяти будь-які інші ягоди, які у вас є.
Варто спробувати Кулінарний шедевр лише з 2 інгредієнтів: поспішіть, поки ще сезон мандаринів
Бріош з чорницею
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- У каструлі змішайте чорницю, цукор, лимонну цедру та сік. Нагрівайте на середньому вогні, поки чорниця не лопне, а суміш трохи не загусне. Далі відставте в сторону і дайте охолонути.
- У миску висипте борошно, зробіть заглиблення в центрі, додайте в нього сухі дріжджі та влийте одну столову ложку теплого молока для активації дріжджів. Змішайте цукор, яйце, м'яке вершкове масло, тепле молоко і дрібку солі. Замісіть тісто до однорідної консистенції та залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно піднялося і збільшилося вдвічі.
- Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном поверхні в прямокутник. Рівномірно викладіть охолоджений чорничний джем. Заверніть тісто з довшого боку, а потім сформуйте просту косу у 2 пасма.
- Викладіть косичку у форму для батона, застелену пергаментним папером, і дайте їй піднятися ще 15 – 20 хвилин. Змастіть поверхню жовтково-молочною сумішшю.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте плетінку в розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки. Потім вийміть з духовки і дайте повністю охолонути.