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Яйця з хріном – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У каструльку розбийте яйця. Додайте оцет, воду, цукор та масло. Все ретельно розмішайте.
- Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Коли яйця схопляться, вискніть вогонь, посоліть та додайте хрін до смаку.
- Знову перемішайте закуску з яєць та хріну, охолодіть та подавайте.