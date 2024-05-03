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Яйця з хріном – рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У каструльку розбийте яйця. Додайте оцет, воду, цукор та масло. Все ретельно розмішайте.
  2. Поставте каструльку на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Коли яйця схопляться, вискніть вогонь, посоліть та додайте хрін до смаку.
  4. Знову перемішайте закуску з яєць та хріну, охолодіть та подавайте.