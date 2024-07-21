Смажені кабачки – це особливі та хрусткі овочі у паніровці. Такі овочеві смаколики стануть відмінною стравою на вечерю.
Цікаво Бюджетна закуска, яка вкраде ваше серце: рецепт фантастичної намазки з буряка
Смажені кабачки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Кабачки помийте і зріжте кінчики.
- Весь кабачок наріжте кружальцями товщиною близько 5 міліметри.
- Викладіть скибочки на дошку і посипте сіллю з обох сторін. Перекладіть на тарілку і залиште на 25 хвилин.
- Тим часом в глибоку тарілку висипте панірувальні сухарі.
- В іншій тарілці змішайте борошно, чайну ложку солодкої паприки та щіпки перцю.
- На третю тарілку розбийте яйця і збийте їх виделкою.
- Кабачки обітріть від зайвої рідини паперовим рушником.
- На сковороді розігрійте олію.
- Кожен шматочок обмажте борошном, яйцем і панірувальними сухарями.
- Смажте з двох сторін до золотистої скоринки.