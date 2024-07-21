Смажені кабачки – це особливі та хрусткі овочі у паніровці. Такі овочеві смаколики стануть відмінною стравою на вечерю.

Цікаво Бюджетна закуска, яка вкраде ваше серце: рецепт фантастичної намазки з буряка

Смажені кабачки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Кабачки помийте і зріжте кінчики.
  2. Весь кабачок наріжте кружальцями товщиною близько 5 міліметри.
  3. Викладіть скибочки на дошку і посипте сіллю з обох сторін. Перекладіть на тарілку і залиште на 25 хвилин.
  4. Тим часом в глибоку тарілку висипте панірувальні сухарі.
  5. В іншій тарілці змішайте борошно, чайну ложку солодкої паприки та щіпки перцю.
  6. На третю тарілку розбийте яйця і збийте їх виделкою.
  7. Кабачки обітріть від зайвої рідини паперовим рушником.
  8. На сковороді розігрійте олію.
  9. Кожен шматочок обмажте борошном, яйцем і панірувальними сухарями.
  10. Смажте з двох сторін до золотистої скоринки.