Перець додасть ікрі неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте приготувати її за цим перевіреним рецептом.

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Кабачкова ікра

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 червоні болгарські перці;

– 1 кабачок;

– чверть склянки олії;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки пасти з перців анчо;

– 1 пучок кінзи;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте гриль до високої температури. Змастіть решітку олією та покладіть болгарський перець і кабачки. Обсмажте, періодично перевертаючи, перці 15 – 20 хвилин, а кабачки 25 – 30 хвилин. Перекладіть обсмажені на грилі овочі у велику миску і щільно накрийте плівкою. Залиште на 15 хвилин. З перця зніміть шкірку, приберіть плодоніжки та насіння. З кабачків також видаліть шкірку і плодоніжки. Збийте овочі в кухонному комбайні, поки не утвориться густа паста з дрібними помітними шматочками перцю. На це піде приблизно 15 секунд. Розігрійте олію в середній каструлі на середньому вогні, додайте цибулю та готуйте до м'якості. Вмішайте пасту з гострого перцю та перемішайте до однорідності. Зменште вогонь до мінімуму та готуйте зе 20 – 30 хвилин, не накриваючи й часто помішуючи. Зніміть каструлю з вогню. Додайте кінзу, сіль і чорний перець. Дайте охолонути до кімнатної температури та подавайте.

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