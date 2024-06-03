На приготування треба всього 30 хвилин. Смак цього супу вас приємно здивує.

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Кабачковий крем-суп

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 2 бульйонні кубики;

– 1 кілограм кабачків;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 100 грамів чедеру;

– дрібка мускатного горіха;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Почистьте та наріжте картоплю невеликими кубиками. Так само наріжте кабачки. Помийте, обсушіть та подрібніть зелену цибулю. Натріть чедер та мускатний горіх. Покладіть картоплю у велику каструлю. Залийте водою, щоб вона її повністю покрила. Додайте кубики бульйону, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте 10 хвилин. Додайте кабачки, знову накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Далі додайте зелену цибулю, накрийте кришкою і готуйте останні 5 хвилин. Зніміть суп з вогню, додайте тертий сир і приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем. Подрібніть все блендером. За потреби додавайте гарячу воду, поки не отримаєте бажану консистенцію. Подавайте кабачковий суп із тертим сиром, зеленою цибулею та дрібкою мускатного горіха.

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