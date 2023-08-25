Що потрібно зробити, щоб зварити рис, який не злипатиметься? Ми залюбки поділимося з вами перевіреними порадами, аби у вас більше не виникало труднощів з цим продуктом.

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Як правильно відварити рис

Перше, що потрібно зробити – ретельно промити крупу в кількох водах, поки вона не стане прозорою. Це необхідно, щоб видалити зайвий крохмаль. Це головна причина , через яку рис злипається в процесі приготування.

, через яку рис злипається в процесі приготування. Обирайте для приготування відповідний посуд: це має бути каструля з товстим дном або казан.

Рис потрібно заливати лише гарячою або киплячою водою. Холодну воду не використовуємо.

Щоб розрахувати правильну кількість води, виходячи із пропорцій скористайтеся короткими підказками:

– для довгозернистого рису – 1: 1,5-2;

– для середньозернистого – 1: 2-2,5;

– для круглозернистого – 1: 2,5-3;

– для пропареного – 1: 2;

– для коричневого – 1: 2,5-3;

– для дикого – 1: 3,5.

Звертайте увагу на час приготування – переварений рис швидко перетворюється на кашу.

Середній час варіння в каструлі після закипання в залежності від виду рису складає:

– білий рис – 20 хвилин;

– пропарений – 30 хвилин;

– коричневий – 40 хвилин;

– дикий – 40 – 60 хвилин.

У воду з рисом краще не додавати жодних приправ та спецій.

Завжди відварюйте рис на слабкому вогні, аби він повільно вбирав в себе вологу. Через сильний вогонь вона швидко випарується, а рис може згоріти.

Перемішувати рис можна лише до того, як вода закипить.

Смачного!

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