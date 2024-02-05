У такій страві ви самі контролюєте якість і свіжість продуктів. Тому її можна давати навіть дітям.

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Рецепт домашньої шаурми

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для шаурми:

– 800 грамів курки;

– 100 мілілітрів води;

– 6 тонких лавашів;

– 2 огірки;

– 2 помідори;

– 1 червона цибуля;

– 250 грамів капусти;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, спеції до смаку. Інгредієнти для часникового соусу:

– 150 грамів майонезу;

– 150 грамів сметани;

– 2 зубчики часнику;

– 20 грамів петрушки та кропу;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;

– дрібка солі. Інгредієнти для томатного соусу:

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 грамів води;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Курку наріжте великими шматочками. Замаринуйте в улюблених спеціях – кумині, коріандрі, перці. Залийте подрібнені спеції 100 мілілітрами окропу, змастіть цією сумішшю курку з усіх боків і залиште маринуватися на 2 – 8 годин. Тим часом приготуйте часниковий соус. Змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, посічену зелень сіль і хмелі-сунелі. Щоб приготувати томатний соус, розведіть крохмаль у воді, викладіть томатну пасту на пательню і залийте розведеним крохмалем. Увімкніть вогонь і нагрівайте, поки соус не стане гарячим. Додайте дрібку солі, цукор і улюблені спеції. Замариновані шматки курки викладіть на розігріту пательню з олією. Обсмажте з кожного боку приблизно по 5 хвилин до золотистої скоринки. Тим часом дрібно наріжте капусту, а цибулю, помідори та огірки наріжте тонкими півкільцями. Готову курку подрібніть кубиком. Кожен лист лаваша змастіть часниковим і томатним соусом, відступивши від краю приблизно 3 сантиметри. На соус викладіть капусту, помідори, огірки, цибулю і курку. Зверху змастіть ще порцією соусу. Щільно загорніть шаурму та обсмажте її на сухій сковороді приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

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