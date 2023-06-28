Морозиво крем-брюле – одне з найпопулярніших видів літніх смаколиків. Щоб приготувати такі ласощі вдома не потрібно багато морочитися на кухні. Процес приготування займе всього 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.
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Рецепт морозива крем-брюле
- Час: 15 хвилин (+час на застигання в холодильнику)
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- ️Бортики роз'ємної форми змащуємо вершковим маслом і застеляємо пергаментом, викладаємо на дно форми один вафельний корж.
- ️Дуже холодні вершки збиваємо до стійких піків, додаємо варене згущене молоко, збиваємо до однорідності близько 1 хвилини.
- ️Виливаємо вершкову масу на вафельний корж і зверху накриваємо ще одним коржем.
- ️Кладемо майбутнє морозиво в морозилку до повного замороження.
- ️З готового морозива знімаємо форму, пергамент і нарізаємо.
Смачного!