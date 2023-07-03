Домашня карамель нічим не поступається магазинній. Її можна зробити солодкою, або солоною. Такий смаколик додають в начинку до тортів, до кави чи інших кавових напоїв, поливають морозиво чи просто їдять ложкою.
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15 хвилин на приготування та кілька годин на стабілізацію і домашня, тягуча карамель готова. Спробуйте і результат вас приємно здивує.
Рецепт домашньої карамелі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- ️В широку каструльку з товстим дном висипаємо цукор.
- ️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення.Силіконовою лопаткою цукор ніби притискаємо до дна каструлі, ви побачите як міняється колір цукру. Доводимо цукор до янтарного кольору.
- ️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.
- ️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно, бо бурлить.
- ️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером (це для ідеальної текстури), переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.
- ️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.
- ️Термін зберігання такої карамелі понад місяць.
- Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.
Смачного!