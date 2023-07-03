Домашня карамель нічим не поступається магазинній. Її можна зробити солодкою, або солоною. Такий смаколик додають в начинку до тортів, до кави чи інших кавових напоїв, поливають морозиво чи просто їдять ложкою.

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15 хвилин на приготування та кілька годин на стабілізацію і домашня, тягуча карамель готова. Спробуйте і результат вас приємно здивує.

Рецепт домашньої карамелі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 240 грамів цукру;

– 50 грамів холодного масла 82% жирності;

– 200 грамів гарячих вершків 30 – 33% жирності.

Приготування:

️В широку каструльку з товстим дном висипаємо цукор.

️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення.Силіконовою лопаткою цукор ніби притискаємо до дна каструлі, ви побачите як міняється колір цукру. Доводимо цукор до янтарного кольору.

️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.

️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно, бо бурлить.

️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером (це для ідеальної текстури), переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.

️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.

️Термін зберігання такої карамелі понад місяць.

Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.

Смачного!

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