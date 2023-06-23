Така закуска з авокадо не тільки яскраво доповнить стіл, а й наситить організм без шкоди для фігури. Для літа – це ідеальний варіант перекусу.
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Доповнить гуакамоле домашні чипси з лаваша або мексиканський начос. Смак закуски можна регулювати спеціями, які вам довподоби.
Рецепт гуакамоле з начос
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розрізаємо мексиканські такос на трикутнички, поливаємо олією та спеціями. Перемішуємо все руками, викладаємо на деко та запікаємо в духовці 10 – 15 хвилин при 180 – 190 градусах.
- Розрізаємо стиглі авокадо навпіл, видаляємо кісточку. М'якоть дістаємо за допомогою ложки та розм'якшуємо виделкою, або в ступі.
- Нарізаємо дрібним кубиком помідори та цибулю, змішуємо з авокадо. Додаємо дрібно нарізану зелень кінзи та заправляємо соком лайма чи лимона.
- Виймаємо домашні чипси з духовки, охолоджуємо та подаємо з гуакамоле.
Смачного!