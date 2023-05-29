Мороженое дома всего из двух ингредиентов – это не только выгодный и легкий способ приготовления, но и вкусный десерт. Да, в состав не входят жирные коровьи сливки, поэтому вы можете называть его и сорбетом, но вкус от этого хуже не становится.

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Такой вариант мороженого подойдет тем, кто не употребляет продукты животного происхождения, на диете, ведь сливки жирные, или просто любит домашние яства.

Рецепт домашнего мороженого без сливок

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 100 граммов замороженной вишни без косточек;

– сахарная пудра по желанию.

Приготовление:

Нарезаем банан, замораживаем и измельчаем в блендере. Важно использовать блендер с большой мощностью и соблюдать правила эксплуатации техники, чтобы не перегрелся мотор.

На этом этапе мороженое уже готово, но вы можете добавить вишню в банан и снова измельчить. Если любите сладенькое, добавьте сахар или сахарную пудру.

Приятного аппетита!

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